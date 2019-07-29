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29.07.2019
Военное обозрение

В Калининград начали прибывать иностранные морпехи

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В Калининградскую область начали прибывать иностранные команды морских пехотинцев, которые примут участие в междунапродном конкурсе "Морской десант-2019". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

В Калининградскую область прибыли команды морской пехоты Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла, в ночь с субботы на воскресенье ожидается прибытие команды Ирана. Остальные команды-участники конкурса "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", прибудут в ближайшее время.

Морские пехотинцы Венесуэлы и Китая прибыли для участия в "Морском десанте-2019". Это первые иностранные команды, приехавшие в Калининградскую область

- говорится в сообщении Минобороны.

Всего в международных соревнованиях, которые пройдут на полигоне "Хмелевка" с 3 по 17 августа, примут участие шесть команд. Помимо команды России, которую будут представлять морпехи Балтийского флота, в борьбе за победу примут участие команды из Китая, Венесуэлы, Казахстана, Ирана и впервые Судана, команда которого участвовала в прошлом году в соревнованиях вне конкурса.

Каждой команде будут предоставлены стрелковое вооружение, гранатомёты, экипировка, средства индивидуальной бронезащиты и бронетранспортёры БТР-82А, хотя правилами не запрещается участвовать в соревнованиях со своим вооружением и на своей технике.

В прошлом году конкурс "Морской десант" проходил на территории полигона "Адмиральская гора" в городе Цюаньчжоу в Китае.

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Страны
Венесуэла
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Судан
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
АРМИ-20XX
БФ
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