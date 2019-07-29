Мина на Главном военно-морском параде в 2018 году

Оригинал взят у коллеги mina030 в ПараТЪ ....

Крупнейшим мероприятием "боевой подготовки" ВМФ РФ в 2018 г. стал Главный военно-морской парад.

По заявлению экс-Главнокомандующего ВМФ Королева в крупномасштабных учениях "Восток-2018" было задействовано в три раза меньше кораблей, судов и катеров чем в ГВМП-2018 ( "отмечу участие сил ВМФ в крупномасштабных манёврах "Восток-2018", где было задействовано свыше 60 кораблей от 20 соединений Северного и Тихоокеанского флотов" - - интервью газете "Красная Звезда" "Россия укрепляет статус океанской державы" 26.11.2018г)

Катер П-415 "Георгий Потехин" проекта 03160 с Президентом России Владимиром Путиным на борту обходит строй кораблей на Неве во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 29.07.2018 (с) Алексей Даничев / РИА Новости

№ УГ-73487 от 29.12.2018г.

Министру Обороны Российской Федерации

генералу армии Шойгу Сергею Кужугетовичу.

Рапорт.

Настоящим докладываю:

1. В 23.50 28.07.2018г. мною, на вероятном маршруте движения катера с Вами и Верховым Главнокомандующим ВС РФ на Главном военно-морском параде (ГВМП) была выполнена постановка макета якорной неконтактной мины. 29.07.2018 г. в ходе ГВМП Ваш катер прошел точно над нею, - фактически, при проведении противником реальной операции по устранению Вас и ВГК, задача им была бы выполнена.

Приношу извинения, я вынужден был пойти на это для того что бы "достучаться" до ответственных структур и добиться разрешения критических проблем безопасности страны, ВМФ и морского подводного оружия (МПО).

О том что противоминной обороны (ПМО) в стране фактически нет (а те корабли которые "есть"(включая "новейший" проект 12700 с комплексом ИСПУМ) -небоеспособны против серьезного противника, многократно докладывалось мною в МО (рапорта №УГ-18040 от 16.03.15, УГ-43460 от 25.07.2017г. и ряд других), ВМФ (вх.11977 от 21.11.2014ги ряд других), и ряд других организаций. Более того - вынужден был ставить эти вопросы публично в ряде крайне острых статей в СМИ. Я понимаю что это не нормальная ситуация, когда такие вопросы приходится так, настолько остро и жестко ставать публично, но это вынужденное решение - ввиду полного игнорирования и сокрытия со стороны ВМФ реальных критических проблем своей боеспособности. В приложении - копия рапорт ГК ВМФ Королеву, "цена" отписок и "действий" ВМФ - то что произошло 29.08.2018г. на ГВМП. ВМФ сначала (в 90х) "забрал себе" "подводные задачи" у БОХР и ФСБ, а уже в 2000х, - у ФСО. Из интернета - "маразм с привлечением флота к обеспечению безопасности от мнимых угроз начался, с 2003г. когда одна "светлая" голова выслуживаясь предложила провести траление фарватера в Питере для катеров объектов гос.охраны. Так с той поры тральщики … вхолостую и рубят воду на …. мероприятиях …. Сами офицеры считают это глупым мероприятием"

При этом "отношение" ВМФ к задаче ПМО исчерпывающе характеризуется фразой Начальника службыМПО ВМФ Тарана И.М.- "когда корабли подрываться начнут, тогда мы меры предпринимать и будем" (январь 2015)

ПМО - наглядный пример критического состояния и отставания МПО ВМФ, масштабы которого ставят под вопрос целесообразности строительства ВМФ в облике существующих планов.

Необходимо особо подчеркнуть явную искусственность "торпедного кризиса ВМФ". Мы имели разработки на достойном уровне - на уровне НИР до конца 2000х мы были не просто близки с западом, а имели рабочие (подтвержденные в море) прорывные решения, обеспечивающие наше превосходство в МПО и подводной войне. Однако по результатам ОКР, а главное - уровню МПО в боекомплекте флота военно-технический разрыв просто катастрофический (достигающий полувека!).

При этом МПО это не "что-то не очень важное", МПО это наиболее критическое и провальное направление ВВСТ РФ, в т.ч. крайне важное для обеспечения обороноспособности и стратегического сдерживания. Фундаментом последнего является не "дальность полета и количество боеголовок", а неотвратимость ответного удара, основой чего является боевая устойчивость МСЯС (важнейшая частью чего является МПО).

Очевидно, что противник будет стремиться бить по наиболее слабым нашим местам. В системе ВС РФ таковым является ВМФ, а в ВМФ - наиболее критическое положение - МПО. При этом он будет стремиться максимально ограничить "уровень конфликта" для исключения глобальной эскалации и применения ядерного оружия. Слабых бьют! И эти наши "слабые места" провоцируют противников на "силовые действия".

В случае военного конфликта с Турцией (в 2015г.) нас ждал разгром - и Черноморского флота, и нашей группировки в Сирии (в силу географических факторов). В случае ЧФ нам не помогло бы даже наличие умного и решительного Командующего ЧФ (адм.Витко) ввиду абсолютного военно-технического отставания ЧФ от ВМС и ВВС Турции (кроме береговых комплексов)).

Если бы провокация (заранее спланированная) по сбитию нашего Су-24М была проведена по одной из ПЛ ВМФ в Средиземном море, то турецкая ПЛ потопила бы даже новейшую атомную ПЛ "Северодвинск" (проект 885) - ввиду отсталости торпед и абсолютной неэффективности средств противоторпедной защиты (ПТЗ) всех наших ПЛ (включая новейшие). Журнал "Морской Сборник" №7, 2010г., контр-адмирал Луцкий: "строящиеся ПЛ проектов "Ясень" и "Борей" предлагается оснастить системами ПТЗ, по техническим заданиям еще в 80х гг .., результаты исследований эффективности этих средств .. свидетельствуют об исключительно низкой вероятности непоражения уклоняющейся ПЛ".

То о чем писал Луцкий в 2010г. было в итоге принято ВМФ с махровыми нарушениями и подлогами при проведении "испытаний" и сегодня находится в ГОЗ (сайт госзакупок).

Хороший вопрос - какие торпеды сейчас в боекомплекте ПЛАРБ "Владимир Мономах" и "Александр Невский"? Анализ сайта госзакупок говорит что это УСЭТ-80, т.е. не просто "морально устаревшая" торпеда с крайне низкими ТТХ, а просто "антиквариат" - ее батарея скопирована с западных 50х годов, а система самонаведения (ССН) "воспроизведена на отечественной базе" с американской торпеды … начала 60х годов! Более того - не факт, что она вообще "заведется" - т.к. у нас никогда не проходили испытания на взводимость (включение) на холодной воде медно-магниевые батареи, и есть факты ставящие под вопрос боеспособность торпеды в этих условиях. Длительное время КМПО "Гидроприбор" предлагает для этой торпеды литий-ионную практическую силовую батарею имеющую многочисленные отказы по системе защиты, - т.е. прямую предпосылку к взрыву и пожару на торпедной палубе. Тем не менее через Чиркова В.В. эта батарея все-таки попала на наши ПЛ (в рамках ОКР "Кант" - "модернизации" УСЭТ-80, с ТТХ якобы "нового" изделия много хуже американской торпеды Mk48mod1 1971г.)

Мы "вроде бы проводим" "учения в Арктике" … однако у нас вообще никогда не производилось торпедных стрельб подо льдом с включенными системами самонаведения (!!!). В это же время противник проводит такие стрельбы ежегодно с расходом двух десятков торпед на каждую ПЛ! Т.е. мы в Арктике занимается "фитнесом" - противник занимается там жесткой боевой подготовкой.

Наша морская авиация вообще никогда не применяла фактически (в практическом варианте) противолодочные торпеды (начиная с оружия 3 поколения), сбрасывая просто "болванки"! "Ценность" такой "боевой подготовки" - не просто нуль, это ее просто ее дискредитация!

Фактически, противолодочной обороны у страны сегодня нет, развертывание сил ВМФ, боевая устойчивость МСЯС заведомо не обеспечены.

Не имея нормальной торпеды (даже будущие "Футляр" и "Ихтиозавр" сложно назвать современными) мы влезли в аферу с "вундерваффе" "Статус-6", при том что заявления о ее якобы "непоражаемости" и "эффективности" ангажированы и ложны, - "Статус-6" имеет большую отрицательную плавучесть, т.е. ему нужна высокая скорость, а это несовместимо с скрытностью.

Непонятна позиция действующего Главкома ВМФ Королева по этим критическим недостаткам, о них он знает, - но где решения и действия по их устранению? Никто из прямо ответственных должностных лиц ВМФ и МО (Нач. Службы МОП ВМФ Таран, Нач. торпедного отдела ЦНИИ ВКВолошин, Нач. противоминного отдела ЦНИИ ВК Радченко, Нач. отдела ДОГОЗ Каплоухий) не понёс никакой ответственности.

Я имел непосредственное отношение к событиям связанным с МПО и разработкой Концепции МПО, т.к. с 2007г. тесно работал по данной тематике с Советником Министра обороны РФ адмиралом Сучковым Г.А. Отправной точной этой работы стала разработанная в 2006г. концепция модернизации АПЛ 3 поколения и их вооружения, установленным порядком отправленная с 10 дивизии АПЛ ТОФ в ряд организаций (ВА ГШ, Оперативное управление и центральные управления ВМФ, ВМА, организации ОПК). По ряду важнейших характеристик эти предложения 2006г. существенно превосходят то, что сегодня реализуется в рамках программы по модернизации АПЛ 3 поколения. Дословная оценка Генерального конструктора ЦКБ "Рубин" Баранова И.Л. - "Вы ставите вопросы, от которых впору стреляться!".

При необходимости готов доложить по все этим вопросам лично и дать необходимые пояснения, однако сейчас ситуация такова что вынужден указанные вопросы поставить в рапорте на имя Верховного Главнокомандующего.

29.12.2018г.

кап.3 ранга в запасе Климов М.А.

В приемной МО РФ все поняли сразу ("новогоднее настроение слетело вмиг"), попросили подождать.

Мужик который принимал, подошел минут через 10, с тяжелым вздохом ("да, все соответствует" - по предшествующим обращения и рапортам).

Рапорт сразу ушел НГШ, причем от флота скрывался месяц.

Дальше … видим было - "флот наблудил, пусть сам и отвечает", спустили на флот

"Ответ" МО и ВМФ:

Ситуация представляет собой просто "сюр".

О возможности постановки МЗ противником "под ГВМП" предупреждались ВСЕ "кому положено" (у флота просто "кол на голове тесали").

Пофиг.

Постановку макета 28.07.2018 видела охрана, прохожие, снимали камеры (освещение было хорошим, и было видно даже отделение якоря с последующим погружением макета). На макет были установлены дополнительные отражатели, и он был не просто хорошей гидролокационной целью, но и однозначно классифицируемой как "ЯМ на придонной стропке" (по акустической тени). Но ни на одном корабле ГВМП даже гидролокатор включен не был!

По произошедшему знает масса народа, в т.ч. и "всем кому положено". Однако доложить Верховному, видимо, боязно.

Более того, имеются веские основания полагать, что по ситуации начала июня ВМФ даже не планировал мероприятий по необходимому противоминному обеспечения ГВМП (и ВГК). Сейчас, после моих "неофициальных советов" "некоторым лицам" возможно "что-то" сделано. Но это "что-то" - только для "прикрытия филейной части", ибо на сегодня ВМФ не в состоянии разработать и провести необходимый комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности ГВМП и ВГК на нем.