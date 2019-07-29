В Грузии начались совместные с НАТО масштабные военные учения Agile Spirit 2019

Тбилиси. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Проведение в Грузии многонациональных учений Agile Spirit 2019 является еще одним шагом на пути к членству в НАТО, заявил в субботу в Сенаки на церемонии открытия учений командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая.

"Многонациональные учения полностью отвечают заявленной политике нашей страны - больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Это одно из самых масштабных учений, которые проводятся в Грузии", - сказал Чачибая.

Командующий Национальной гвардией штата Джорджия бригадный генерал Рэнделл Симмонс заявил на церемонии, что Грузия является главным стратегическим партнером США.

Бригадный генерал указал на тот факт, что в Agile Spirit в нынешнем году принимают участие свыше 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

По его словам, данные учения направлены на сохранение мира и стабильности в регионе и мире.

По данным Минобороны Грузии, учения продлятся до 9 августа. Учения будут проходить параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).