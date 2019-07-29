В Минобороны Сербии сообщили о доставке десяти БРДМ-2 из России

Брюссель. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в Сербию из России, сообщают в субботу сербские СМИ со ссылкой на Минобороны Сербии.

В заявлении сербского министерства обороны отмечается, что техника, а также ее запасные части беспрепятственно были доставлены в страну в соответствии с нормами международного права.

Издания отмечают, что доставка техники осуществлялась в соответствии с военно-техническим соглашением, заключенным между двумя странами.

Накануне стало известно, что Румыния запретила транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю.

В свою очередь МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории.

По некоторым данным, речь идет о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2. Техника была доставлена в Россию на модернизацию. Румынский информационный телеканал Digi-24 сообщил, что часть военной техники была задержана на территории Румынии.