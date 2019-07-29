В Турции обрадовались возможности дать отпор "оккупации НАТО"

Анкара проявила упорство при закупке С-400, поскольку российские зенитные ракетные системы позволят противодействовать плану "потенциальной оккупации Турции со стороны НАТО", заявил турецкий аналитик Лютфю Озшахин в эфире телеканала Habertürk.

По мнению турецкого экспорта, Североатлантический альянс представляет реальную "угрозу для Турции", передает ИноТВ со ссылкой на турецкий новостной портал Haber7.

"Против кого мы купили С-400?" – задается вопросом Озшахин. "Если Россия собирается оккупировать Турцию, тогда зачем ей продавать нам С-400? Единственной силой, способной оккупировать Турцию с воздуха, являются США", – подчеркнул он.

"Так что у НАТО есть план по оккупации Турции", – заявил эксперт.

"Нет НАТО, которое защищает Турцию. Есть НАТО, которое держит на привязи, контролирует и, если потребуется, устраивает перевороты", – подчеркнул Озшахин.

Аналитик убежден, что именно альянс стоит за попытками переворота, которые готовились против Турции. По его словам, на таких операциях специализируется структура НАТО под названием "Гладио". "Перевороты не происходят без соответствующей директивы. За всеми переворотами в Турции стояли они", – подчеркнул Озшахин.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй закупленные у России ЗРК С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенным Штатам следует проявить здравомыслие в вопросе возможного введения санкций против республики из-за С-400. Позднее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК С-400.

Ольга Никитина