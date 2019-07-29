Китайцы создали робоакулу

Военная техника продолжает мимикрировать под обитателей моря. Вчера, 26 июля, портал sina.com.cn сообщил о том, что на 5-й Пекинской международной выставке оборонных технологий, которая проходит в Китайском национальном конгресс-центре, показан подводный разведывательный дрон-акула.

Беспилотник представляет собой устройство размером с небольшую акулу. Внешне дрон сильно похож на эту обитательницу моря.

Китайская робоакула. Источник изображения: sina.com.cn

Согласно техническому описанию, бионический дрон оснащается камерами с автоматической балансировкой высокого разрешения. Система предотвращения столкновений позволяет робоакуле в автоматическом режиме двигаться под водой, погружаясь на глубину до 150 м.

Новая китайская разработка является высокоавтоматизированной и способна самостоятельно вернуться на базу. При этом разработчики указывают, что дрон можно комплектовать оборудованием военного назначения.