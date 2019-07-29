Войти
29.07.2019
ТАСС

Индийская лунная станция "Чандраян-2" успешно вышла на вторую земную орбиту

248
0
0
Чандраян-2
Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2".
Источник изображения: Business Today

Все параметры станции в норме, отметили в Индийской организации космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Индийская автоматическая лунная станция "Чандраян-2" благополучно вышла на вторую, более высокую земную орбиту. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в Twitter.

"Второй маневр подъема орбиты космического корабля "Чандраян-2" был выполнен успешно 26 июля 2019 года. Все параметры станции в норме. Третий маневр подъема орбиты намечен на 29 июля 2019 года", - сообщает ISRO.

После этого станция выполнит еще ряд подобных маневров - 2 августа и 6 августа - и уже 14 августа пойдет на сближение с Луной. Вскоре аппарат будет подхвачен лунным притяжением и выйдет на орбиту спутника Земли, оказавшись на высоте около 100 км над его поверхностью.

Ожидается, что "Чандраян-2" приблизится к Луне 20 августа, после чего станция начнет выбирать площадку для посадки спускаемого модуля в районе Южного полюса спутника Земли. Прилунение ожидается 7 сентября.

Станция общим весом более 3,8 т отправилась в космос 22 июля. Аппарат продолжает индийскую лунную программу, которую начал "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Но "Чандраян-1" был орбитальной станцией, а миссия "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, благодаря ему Индия намерена стать четвертой страной мира (после США, России и Китая), которая осуществит посадку на Луне.

"Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и небольшого лунохода. Посадочный модуль, получивший название "Викрам" в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи (1919-1971), должен сесть в районе Южного полюса Луны, который ранее никто не исследовал. Модуль доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян", который будет получать энергию от солнечной батареи и проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
ISRO
Проекты
Луна
Похожие новости
23.07.2019
Миссия "Чандраян-2" впервые изучит поверхность на южном полюсе Луны
23.07.2019
Луноход летит к Луне: Индия запустила "проект века"
22.10.2013
Индия отправит через неделю свой первый аппарат к Марсу
25.02.2013
Индия планирует миссию на Марс в октябре
28.09.2011
На Марс через Луну
27.07.2011
Заявка на лидерство в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"