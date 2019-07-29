Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Очередные испытания новых северокорейских ракет

25 июля 2019 г. КНДР запустила две ракеты того самого нового северокорейского ракетного комплекса, напоминающего "Искандеры", предыдущие пуски ракет которого проходили в начале мая. Запуск ракет был осуществлен в 5.34 и 5.57 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье страны и был направлен в сторону моря. Одна из ракет пролетела 430 км, а вот вторая на 690 км, причем она крайне неприятно удивила южнокорейских военных, так как на заключительном участке полета южнокорейские радары ее потеряли. Как сообщается: "детали ее движения на завершающем участке в данный момент пытаются выяснить, задействуя имеющиеся у американцев возможности. Но уже сейчас южане склоняются к тому, что вторая ракета перед завершением полета стала совершать маневры, имитируя уход от систем перехвата, комбинируя полет в горизонтальной и вертикальной плоскостях".

https://rg.ru/2019/07/25/kndr-udivila-seul-novoj-versiej-rakety.html

Ну а сегодня 26 июля ЦТАК опубликовало кадры пусков ракет и официальное заявление по этому поводу:

Пхеньян, 26 июля./ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 25 июля организовал и руководил запуском тактического управляемого оружия нового типа для демонстрации силы.

Уважаемый высший руководитель организовал запуск тактического управляемого оружия нового типа в рамках демонстрации силы с целью строго предупредить воинственных элементов военных кругов Южной Кореи, прибегающих к ввозу на территорию Южной Кореи ультрасовременных наступательных оружий и форсированию военных маневров, несмотря на неоднократные предупреждения нашей Республики, и лично руководил им.

Уважаемый высший руководитель вместе с руководящими кадрами области оборонной науки вышел на огневую позицию, следил за подготовительными процессами запуска и детально ознакомился с методом эксплуатации системы тактического управляемого оружия нового типа, находящейся перед операционным размещением. Затем поднялся на наблюдательный пункт и руководил запуском для демонстрации силы.

Через запуск для демонстрации силы снова удовлетворительно подтверждены показатели боевой характеристики системы тактического управляемого оружия нового типа.

Также этот запуск, наверное, в полной мере внушил некоторым силам надлежащее беспокойство и страдание, как мы нацелены.

Уважаемый высший руководитель внимательно наблюдал весь процесс запуска и отметил, что сегодня мы лучше узнали превосходность и безупречность системы тактического управляемого оружия нового типа и, в частности, доволен тем, что непосредственно проверил и уверился в ее способности быстрого огневого реагирования, особенности орбиты маловысотного планирующего скачущего полета тактической ракеты, от которой нелегко бы обороняться, и ее боевой мощи. И сказал, что факт разработки и владения такой ультрасовременной оружейной системой имеет большое эпохальное значение для развития наших вооруженных сил и обеспечения военной безопасности государства.

Уважаемый высший руководитель объяснил сопровождающим кадрам и руководящим кадрам области оборонной науки шумную обстановку в южной части Корейского полуострова. И сказал, что современные вооружения, которые в последнее время воинственные элементы военных кругов Южной Кореи отчаянно вводят с риском для своей жизни, несомненно, являются наступательными и что нет оснований оправдать и скрыть их цель. Еще он отметил, что непрерывные разработки мощных физических средств и их испытания для практического размещения, направленные на нейтрализацию и превращение в ничто этих вооружений, которые являются предостерегающей угрозой для безопасности нашего государства, в первый период, когда считается необходимым, являются неотложно необходимой работой и непременной деятельностью в обеспечении безопасности нашего государства.

Правители Южной Кореи показывают двойной поступок: перед людьми мира режиссируют "рукопожатие мира" и ощупывают такие документы, как совместную декларацию и соглашения, а за кулисами странно ведут себя, прибегая к ввозу современных наступательных вооружений и форсированию совместных военных маневров, - сказал он.

Он отметил, что мы вынуждены непрерывно разработать сверхмощные системы вооружений для ликвидации потенциальных и прямых угроз для безопасности нашего государства, существующих в южной части.

Уважаемый высший руководитель указал руководящим кадрам областей оборонной промышленности и оборонной науки направление исследования непрерывных разработок важных систем стратегических и тактических вооружений и путь для более прочного укрепления самозащитных оборонных сил страны.

Уважаемый высший руководитель сказал, что вместе с известием о сегодняшнем запуске для демонстрации силы посылает южной части совет, чтобы правитель Южной Кореи своевременно понял опасность перспективы развития ситуации, прекратил такие действия самоуничтожения, как ввоз современных вооружений и военные маневры, и немедленно вернулся к правильной позиции, которую принял в апреле и сентябре прошлого года.

Хотя правителю Южной Кореи не понравится это, но он не должен совершить ошибку, как игнорирование сегодняшнего предупреждения от Пхеньяна.

Уважаемого высшего руководителя сопровождали кадры ЦК партии, в том числе Чжо Ён Вон, Ли Бён Чхор, Хон Ен Чир, Ю Чин, Ким Чон Сик и Ли Ён Сик.