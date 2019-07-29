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29.07.2019
bmpd.livejournal.com

В Ирак поставлена вторая партия БМП-3

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В Ирак доставлена вторая партия БМП-3

Одна из полученных Ираком боевых машин пехоты БМП-3 российского производства на трейлере, июль 2019 года (с) www.facebook.com/Tactic.cell

В Ирак доставлена вторая партия боевых машин пехоты БМП-3 российского производства для сухопутных войск Ирака.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , контракт на приобретение Ираком БМП-3 был подписан еще в 2014 году, но его реализция затягивалась ввиду различных проблем. По некоторым источникам, Ираку должно быть поставлено до 500 БМП-3. Первая партия БМП-3 была доставлена в Ирак в августе 2018 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
БМП-3
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