В Ирак поставлена вторая партия БМП-3

Оригинал взят у коллеги dambiev в В Ирак доставлена вторая партия БМП-3

Одна из полученных Ираком боевых машин пехоты БМП-3 российского производства на трейлере, июль 2019 года (с) www.facebook.com/Tactic.cell

В Ирак доставлена вторая партия боевых машин пехоты БМП-3 российского производства для сухопутных войск Ирака.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , контракт на приобретение Ираком БМП-3 был подписан еще в 2014 году, но его реализция затягивалась ввиду различных проблем. По некоторым источникам, Ираку должно быть поставлено до 500 БМП-3. Первая партия БМП-3 была доставлена в Ирак в августе 2018 года.