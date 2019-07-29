Японская ракета на саке рухнула в море

Японская компания Interstellar Technologies провела четвертый пуск ракеты собственной разработки MOMO-4. После успешного старта она рухнула в море, пишет РИА Новости.

Бортовой компьютер ракеты зафиксировал неисправность и отключил двигатели. MOMO-4 должна была достичь открытого космоса и с помощью специальной установки запустить бумажный самолетик. Весь процесс должен был контролироваться с помощью камеры. Также специалисты в качестве эксперимента подмешали в ракетное топливо саке из префектуры Вакаяма, а на борту были бургер и кофейные бобы элитного сорта "Панама гейша".

Это уже четвертый пуск Interstellar Technologies, из которых успешным был лишь один. Так, в первый раз ракета упала на 66-й секунде с высоты около 20 километров после потери связи, а во второй раз она упала и взорвалась спустя четыре секунды после старта. Третий пуск, состоявшийся в мае 2019 года, оказался успешным — ракета MOMO-3 достигла высоты в 110 километров и через 10 минут упала в Тихий океан.

Длина ракеты MOMO составляет всего 10 метров, а диаметр — 50 сантиметров, масса — около тонны. Ее стоимость составляет всего 50 миллионов иен (около 440 тысяч долларов). Разработчики надеются после 2020 года наладить их коммерческое производство для вывода на орбиту сверхмалых спутников.