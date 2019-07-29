Войти
29.07.2019
WarSpot

Иордания обустраивает подводный военный музей

217
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В Иордании решили творчески подойти к вопросу создания военного музея. Вчера, 26 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что у побережья города Акаба в одноимённом заливе Красного моря создаётся подводный музей военной техники.

Пока музей насчитывает порядка 20 боевых машин и вертолёт AH-1F Cobra — вся эта техника ранее принадлежала иорданским вооружённым силам. В Минобороны Иордании указывают, что все опасные материалы с техники удалены, поэтому она не будет представлять никакой опасности и впоследствии станет рифом.

Подводный военный музей города Акаба

Музей обустраивается в популярном среди дайверов месте. Таким образом, в Иордании планируют сделать подводный туризм ещё более востребованным, что будет способствовать развитию экономики.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Продукция
AH-1 Cobra
Похожие новости
15.12.2017
ВВС Кении продемонстрировали ударные вертолеты AH-1F "Кобра"
21.08.2017
Первый вертолет AH-1Z для Пакистана
17.07.2017
Даже муха не пролетит
28.07.2015
Израиль передал ВС Иордании партию ударных вертолетов AH-1 «Кобра»
27.07.2015
Израиль передаст Иордании 16 вертолетов для защиты от ИГ
29.04.2014
Сухопутные войска Турции получили первую партию ударных вертолетов T-129 ATAK
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"