Иордания обустраивает подводный военный музей
Источник изображения: warspot.ru
В Иордании решили творчески подойти к вопросу создания военного музея. Вчера, 26 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что у побережья города Акаба в одноимённом заливе Красного моря создаётся подводный музей военной техники.
Пока музей насчитывает порядка 20 боевых машин и вертолёт AH-1F Cobra — вся эта техника ранее принадлежала иорданским вооружённым силам. В Минобороны Иордании указывают, что все опасные материалы с техники удалены, поэтому она не будет представлять никакой опасности и впоследствии станет рифом.
Подводный военный музей города Акаба
Музей обустраивается в популярном среди дайверов месте. Таким образом, в Иордании планируют сделать подводный туризм ещё более востребованным, что будет способствовать развитию экономики.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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