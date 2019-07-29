Иордания обустраивает подводный военный музей

В Иордании решили творчески подойти к вопросу создания военного музея. Вчера, 26 июля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что у побережья города Акаба в одноимённом заливе Красного моря создаётся подводный музей военной техники.

Пока музей насчитывает порядка 20 боевых машин и вертолёт AH-1F Cobra — вся эта техника ранее принадлежала иорданским вооружённым силам. В Минобороны Иордании указывают, что все опасные материалы с техники удалены, поэтому она не будет представлять никакой опасности и впоследствии станет рифом.

Подводный военный музей города Акаба

Музей обустраивается в популярном среди дайверов месте. Таким образом, в Иордании планируют сделать подводный туризм ещё более востребованным, что будет способствовать развитию экономики.