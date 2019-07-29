Запуск частной японской ракеты MOMO снова завершился неудачей

После старта бортовой компьютер зафиксировал неисправность и отключил двигатель

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японская компания Interstellar Technologies в субботу провела четвертый запуск ракеты MOMO собственной разработки. Трансляцию запуска компания вела в прямом эфире на своем сайте.

Ракета стартовала благополучно, однако через какое-то время после старта бортовой компьютер зафиксировал неисправность и отключил двигатель. По данным компании, ракета упала в океан. Эта попытка запуска стала для MOMO уже четвертой, из которых только один раз в мае прошлого года ракете удалось благополучно выйти в открытый космос и достичь высоты 113 км.

В рамках планируемой миссии ракета должна была достичь открытого космоса и там при помощи специальной установки произвести запуск сложенного из бумаги небольшого самолетика. Это должен был быть первый подобный опыт в мире, а сам процесс специалисты компании планировали контролировать с помощью камеры.

Кроме того, в качестве эксперимента в ракетное топливо добавили немного сакэ из префектуры Вакаяма. Соответствующее предложение поступило от одной из базирующихся там алкогольных компаний, которая таким образом намеревалась прорекламировать свой продукт. Еще одной необычной задачей для предстоящей миссии стала бы доставка в космос бургера и кофейных бобов элитного сорта "Панама гейша", считающегося одним из самых дорогих в мире.

Длина ракеты составляет всего 10 метров, диаметр 50 см, а вес около тонны. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

В феврале 2018 года Японское агентство аэрокосмических исследований успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная космическая ракета в мире.