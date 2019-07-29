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29.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Прогресс" выдвигается на стартовый комплекс

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Прогресс МС-12
Прогресс МС-12.
Источник изображения: vpk-news.ru

Представители Госкомиссии признали грузовой корабль "Прогресс МС-12" готовым к вывозу и установке на стартовом комплексе космодрома. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Специалисты космодрома Байконур завершили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-12". Корабль был обследован представителями технического руководства и Госкомиссии, после чего было выдано заключение о готовности к установке собранного аппарата на стартовом комплексе космодрома.

Запуск "Прогресса МС-12" запланирован на 31 июля. Корабль доставит на борт Международной космической станции (МКС) около двух тонн грузов, необходимых для эксплуатации станции.

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Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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