"Прогресс" выдвигается на стартовый комплекс
Прогресс МС-12.
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Представители Госкомиссии признали грузовой корабль "Прогресс МС-12" готовым к вывозу и установке на стартовом комплексе космодрома. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Специалисты космодрома Байконур завершили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-12". Корабль был обследован представителями технического руководства и Госкомиссии, после чего было выдано заключение о готовности к установке собранного аппарата на стартовом комплексе космодрома.
Запуск "Прогресса МС-12" запланирован на 31 июля. Корабль доставит на борт Международной космической станции (МКС) около двух тонн грузов, необходимых для эксплуатации станции.
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