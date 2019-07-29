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29.07.2019
Известия.ru

Япония вместе с США проработает способы перехвата ракет КНДР

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Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Минобороны Японии намерено совместно с США проработать способы перехвата новых северокорейских ракет. Об этом сообщило общественное японское телевидение.

После анализа специалисты японского оборонного ведомства пришли к выводу, что новые ракеты КНДР летят по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты. Это может осложнить перехват. В связи с этим Япония планирует тесно сотрудничать с США в противодействии этой потенциальной угрозе, передает ТАСС.

25 июля КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея отмечает, что пуски были произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря. В Японии заявили, что это были баллистические ракеты малой дальности, вероятно, улучшенная версия ракеты KN-23.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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