Командующий ЧФ поздравил моряков, встречающих День ВМФ в дальних походах

Вице-адмирал Игорь Осипов отметил, что Черноморский флот кардинально изменился кардинально изменился за пять лет благодаря возвращению Крыма и Севастополя

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Корабли, подводные лодки и суда обеспечения Черноморского флота (ЧФ) встречают отмечаемый в воскресенье День ВМФ в дальних походах в Индийском океане и Средиземном море. Об этом заявил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов в поздравлении морякам-черноморцам, текст которого в субботу распространила пресс-служба флота.

"Дальние походы стали нормой повседневной деятельности для кораблей Черноморского флота, поэтому отдельно хочу поздравить экипажи кораблей и судов, подводных лодок, выполняющих задачи в Индийском океане и Средиземном море. Семь футов под килем всем, кто встречает День ВМФ вдали от родных берегов", - отмечается в поздравлении.

В нем подчеркивается, что "за последние пять лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в "родную гавань" и заботе государства о развитии и модернизации флота".

"Сегодня мы выполняем задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и ПВО, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск, продолжаем принимать и осваивать новые корабли и современные образцы военной техники", - сказал Осипов.