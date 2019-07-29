ОСК анонсирует второй этап заводских испытаний корвета "Гремящий"

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Корвет "Гремящий" - носитель крылатых ракет "Калибр" - после участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге пойдет на второй этап заводских испытаний, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"В июне 2019 года корабль успешно прошел первый этап заводских ходовых испытаний. Корвет также примет участие в главном военно-морском параде, по завершении которого уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний", - сообщили в пресс-службе ОСК.

Корвет "Гремящий" и фрегат "Адмирал Касатонов" постройки ОСК впервые примут участие в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля.

В прошлом году в военно-морском параде впервые участвовали фрегат "Адмирал Горшков", корабль-разведчик "Иван Хурс", фрегат "Адмирал Макаров" и большой десантный корабль "Иван Грен", сказал президент ОСК Алексей Рахманов. "Уверен, не разочаруем и в этом году, и широкая - не только российская, но мировая общественность - по достоинству оценит результат самоотверженного труда корабелов", - сказал Рахманов.

Как сообщалось, "Гремящий" станет первым кораблем-носителем "Калибров" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца 2019 года. Осенью "Гремящий" совершит переход Северным морским путем на Тихоокеанский флот для проведения государственных испытаний, сообщил в июне заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.