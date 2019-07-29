В НИЦ "Планета" сообщили, что второй спутник "Электро-Л" работает с ограничениями

Он был отправлен в космос 11 декабря 2015 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Основной прибор геостационарного спутника "Электро-Л" №2, запущенного в 2015 году, работает с ограничениями. Об этом сообщает в субботу Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

Как отмечает центр, геостационарное многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГС), предназначенное для получения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли, выполняет свои функции в ограниченном режиме в связи с неработоспособностью канала со спектральным диапазоном 12 микрометров.

"Электро-Л" №1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" №2 был запущен 11 декабря 2015 года. Запуск третьего спутника "Электро-Л" планируется в конце текущего года, четвертый и пятый аппараты должны быть доставлены на космодром Байконур в 2021 году и 2022 году соответственно.