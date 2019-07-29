Войти
29.07.2019
ТАСС

В НИЦ "Планета" сообщили, что второй спутник "Электро-Л" работает с ограничениями

264
0
0
Электро-Л
Тихий океан: тайфун «Нору». Снимок с «Электро-Л».
Источник изображения: РКС

Он был отправлен в космос 11 декабря 2015 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Основной прибор геостационарного спутника "Электро-Л" №2, запущенного в 2015 году, работает с ограничениями. Об этом сообщает в субботу Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".

Как отмечает центр, геостационарное многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГС), предназначенное для получения многоспектральных изображений облачности и поверхности Земли, выполняет свои функции в ограниченном режиме в связи с неработоспособностью канала со спектральным диапазоном 12 микрометров.

"Электро-Л" №1 был отправлен в космос в начале 2011 года, сейчас он используется в ограниченном режиме. "Электро-Л" №2 был запущен 11 декабря 2015 года. Запуск третьего спутника "Электро-Л" планируется в конце текущего года, четвертый и пятый аппараты должны быть доставлены на космодром Байконур в 2021 году и 2022 году соответственно.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
Похожие новости
27.06.2019
Спутник "Ямал-601" вывели на рабочую орбиту
21.12.2018
Самая большая "Мрия"
16.12.2015
Леонид Шалимов: причина неудач в космосе - в дураках
15.04.2015
Роскосмос: запуск системы наблюдения "Обзор-О" сдвигается на 5 лет
20.10.2011
Космодром Восточный становится долгостроем
12.04.2011
Два турецких спутника связи доставит на орбиту российская РН "Протон"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"