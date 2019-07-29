Разработчик рассказал об испытаниях "летающего радара" А-100

Испытания новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" идут по графику. Об этом рассказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

"Программа испытаний реализуется в соответствии с графиком. Мы продолжаем получать нужные результаты и характеристики", — цитирует разработчика "РИА Новости" в субботу, 27 июля.

На А-100 установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении.

Отмечается, что многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" находится на одном из начальных этапов испытаний.

В феврале самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами "летающим радаром", совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний.

А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.