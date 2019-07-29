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29.07.2019
Известия.ru

Американского генерала обвинили в домогательствах к полковнику

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Halifax International Security Forum

Американского генерала Джона Хайтена обвинили в домогательствах. Об этом 26 июля сообщил портал Military.com.

Отмечается, что в 2017 году военнослужащий пришел к полковнику Кэтрин Сплетстосер в номер и начал к ней приставать. Как отметила сама женщина, впоследствии подобные действия происходили неоднократно.

В 2019 году жалобу полковника рассмотрели, но Хайтена не стали привлекать к военному трибуналу по причине недостаточной доказательной базы.

Однако ряд военных высказали недовольство некачественно проведенным расследованием и тем, что генерал отказался проходить проверку на полиграфе. Сам военнослужащий все обвинения отвергает и вину не признает.

2 мая сообщалось, что в 2018 году в американской армии было совершено более 6 тыс. сексуальных преступлений. Это на 38% больше, чем на год раньше.

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Страны
США
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