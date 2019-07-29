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29.07.2019
Интерфакс-АВН

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит турецкое руководство в покупке у России ЗРС С-400.

По сообщению американских СМИ, Трамп сказал: "Я не виню Турцию". При этом, как отмечается в сообщениях, президент не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Ранее Трамп уже объяснял, что по его мнению, Турция, начавшая в июле получать из РФ С-400, купила их, так как США не согласились в свое время продать ей системы Patriot.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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