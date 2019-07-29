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29.07.2019
Вестник Мордовии

Впервые улучшенные Т-72Б3М "воевали" вместе с новейшими БМП-2М "Бережок"

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Гвардейская тяжелая Омско-Новобугская мотострелковая бригада провела на Тоцком полигоне тактическое учение.

Как сообщается в размещенном в газете "Красная звезда" материале Андрея Бондаренко, к учебным боевым действиям было привлечено свыше шести сотен единиц техники. В том числе около 100 танков Т-72БЗ. Часть из них была самой современной модификации 2016 года: с динамической защитой "Реликт", орудием 2А46М-5-01, двигателем В-92С2Ф и др.

С танковым батальоном первый раз взаимодействовала рота мотострелков, на вооружении которых состоят новые боевые машины пехоты БМП-2М с оборудованные модулем "Бережок" с панорамными прицелами и пусковыми установками ПТРК "Корнет".

Т-72Б3 и БМП-2М провели охват и уничтожение разрозненных групп условного противника.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Продукция
2А46
БМП-2
БМП-2М
В-92С2
Корнет
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
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