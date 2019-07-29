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29.07.2019
Независимое военное обозрение

Америка, похоже, берет на себя командование украинской армией

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Фото со страницы Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / @pressjfo.news
Фото со страницы Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / @pressjfo.news.

Волкер проинспектировал ООС

Группа высокопоставленных чиновников США во главе со специальным представителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером прибыла в зону ответственности командования Операцией объединенных сил (ООС). Сообщение об этом событии поступило прямиком из штаба ООС. Из того же источника стало известно, что командующий ООС проинформировал Волкера и прибывшего в составе этой группы временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о текущей ситуации и ходе проведения операции.

Ранее Курт Волкер и постпред США при Европейском Союзе Гордон Сондланд провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь, опять же, шла о текущей обстановке на линии фронта в Донбассе и перспективах разрешения военного конфликта в этом регионе страны. В официальных сообщениях фигурирует информация, что посланцы Вашингтона интересуются гуманитарной ситуацией в Донбассе, разведением сил на отдельных участках фронта и соблюдением объявленного накануне "хлебного" перемирия.

Кроме вышеперечисленных встреч, Волкер провел переговоры с бывшим главой Украины Петром Порошенко и с руководителем наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айварасом Абромавичусом На фоне пониженного интереса со стороны президента Зеленского к войскам, задействованным в ООС и к ВСУ в целом, этот самостоятельный визит Волкера в Донбасс весьма похож на инспектирование. Впрочем, это далеко не первая его самостоятельная поездка в зону боевых действий. Он здесь уже вполне освоился и не нуждается в сопровождении украинского политического руководства. Можно также предположить, что представитель Госдепа США принимает активное участие в управлении операцией. Кроме того, неподдельный интерес этого господина к оборонной индустрии Незалежной и к Вооруженным силам страны может свидетельствовать о намерениях прейти к новому уровню участия США в военном строительстве в Украине.

Бесспорно, Вашингтону ВСУ необходимы, как сила, способная угрожать Москве. Но в данный момент существующее положение дел и само состояние украинских Вооруженных сил не может устраивать американское руководство. США не любят бросать деньги на ветер, а предоставление любого вида помощи ВСУ оборачивается в финансовые потери в чистом виде. Коррупция и воровство, процветающее в войсках Незалежной, сводят к нулю все потуги Вашингтона, хотя бы по минимуму, реформировать насквозь проржавевшую украинскую военную машину.

Кстати, возможно, что именно встречи Волкера с командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровым в какой-то мере повлияли на значительное улучшение всестороннего обеспечения этого силового формирования. И еще стоит отметить, что не смотря на заявления Вашингтона о готовности поставлять Киеву летальное оружие, никаких конкретных действий в этом направлении в последнее время не было сделано. Даже в процессе предоставления катеров береговой охраны наблюдается значительная задержка. Эту паузу можно объяснить сменой власти в Украине. Но, только в случае если у американцев есть сомнения, что Зеленский является желательной для них кандидатурой.

В любом случае Вашингтон не пустит ситуацию с военным строительством в Незалежной на самотек и не даст Зеленскому ослабить ВСУ. Америка имеет на них далеко идущие планы. США намерены держать при себе Украину, как союзника, чьи вооруженные силы приглаживаются в соответствие со стандартами НАТО, по типу Грузии.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Компании
Укроборонпром
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