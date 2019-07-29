85 процентов новизны: как меняются ядерные силы России

Ядерный щит остается приоритетом военного строительства

К концу 2019 года российские стратегические ядерные силы будут укомплектованы современным вооружением на 85%. Об этом сообщил, выступая в Совете Федерации, и.о. начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. "Известия" изучили состояние ядерного щита страны.

Ядерный щит

Стратегические ядерные силы России традиционно включают три компонента — наземный, морской и воздушный, в составе которых имеются следующие боевые средства:

В составе РВСН — 46 ракетных комплексов шахтного базирования Р-36М2 (РС-20В) "Воевода", 30 ракет УР-100Н УТТХ (РС-18Б) (неразвернутых), 36 подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) РТ-2ПМ (РС-12М) "Тополь" (постепенно снимается с вооружения с заменой на ПГРК "Ярс"), 78 ракетных комплексов РТ-2ПМ2 (РС-12М2) "Тополь-М", в том числе 60 — шахтного базирования и 18 подвижных, более 120 ПГРК РС-24 "Ярс", и 20 "Ярсов" шахтного базирования.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Krivchikov

В составе ВМФ — шесть ракетных подводных крейсеров проекта 667БДРМ (в составе боеготовых сил обычно постоянно находится пять кораблей, а один проходит ремонт), каждый из которых несет 16 БРПЛ Р-29-РМУ "Синева"/"Лайнер", два РПКСН предшествующего проекта 667БДР (в боевом составе находится один корабль этого типа), несущих по 16 БРПЛ Р-29РКУ-02, и три ракетоносца нового проекта 955 "Борей", несущих по 16 ракет Р-30 "Булава".

В составе ВВС России находятся 76 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Итого в составе российских СЯС на сегодня находится более 500 развернутых и более 60 неразвернутых носителей. Действующие ограничения пражского договора о СНВ, заключенного Россией и США в 2010 году предусматривают наличие у каждой из сторон не более 700 развернутых (800 развернутых и неразвернутых в сумме) носителей и 1550 боевых зарядов, при этом тяжелые бомбардировщики с обеих сторон, технически способные нести по несколько крылатых ракет, засчитываются как один заряд для каждого самолета.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А в акватории Северодвинска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Технически за счет большого количества "многозарядных" носителей развернутые носители стратегических ядерных сил России способны нести большее число зарядов, нежели предусмотрено договором, но пороговые значения соблюдаются, за счет неполной загрузки части носителей. "Недозагруженные" боевые заряды, а также неразвернутые носители с их зарядами составляют так называемый "возвратный потенциал", который может быть задействован для усиления стратегических ядерных сил в случае необходимости.

Что изменится

В настоящее время, если брать ближнесрочную перспективу, СЯС РФ совершенствуются несколькими путями: для РВСН продолжается серийное производство ракетного комплекса "Ярс", параллельно с выводом из боевого состава "Тополей" и "Воевод". Кроме того, до конца года в состав РВСН войдут первые две ракеты комплекса "Авангард", оснащенные гиперзвуковыми планирующими блоками. При этом Виктор Познихир отметил, что к "Авангарду" будут применяться все процедуры договора СНВ 3 как к баллистической ракете шахтного базирования, разрешив тем самым теоретическую дискуссию о правилах зачета этого нового вида оружия.

""РК с планирующим блоком "Авангард" как ракетно-планирующая система не является баллистической ракетой в договорном определении. Но его разгонной частью является ракета УР-100Н УТТХ. Согласно п.8 ст. III Пражского договора СНВ ракета УР-100Н УТТХ (в договорных обозначениях РС-18) объявлена как МБР существующего типа. Это означает, что все подобные ракеты должны учитываться как стратегические носители.

То же самое будет касаться гипотетического будущего использования в качестве разгонного устройства перспективной МБР "Сармат". В этой ситуации "Авангард" в его нынешнем виде должен учитываться в Пражском договоре. Если же допустить гипотетическую ситуацию, при которой для планирующего блока создается отдельный новый носитель, то такая система оружия попадает в "серую зону" и не подлежит учету в действующих контрольных режимах", – отметил в беседе с корреспондентом "Известий" научный сотрудник центра международной безопасности института мировой экономики и международных отношений Константин Богданов.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Валерий Чкалов" на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Для ВМФ России строятся ракетоносцы усовершенствованного проекта 955А (первый корабль этой модификации, К-549 "Князь Владимир", войдет в состав флота в этом году), для ВВС проводится модернизация ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 в варианты Ту-95МСМ и Ту-160М. По словам Познихира, до конца года ВВС получат четыре модернизированных бомбардировщика, однако модификация названа не была.

В более отдаленной перспективе в состав стратегических ядерных сил начнут вводить новый тяжелый комплекс шахтного базирования — "Сармат", а в состав ВВС поступят ракетоносцы Ту-160М2 новой постройки. Кроме того, анонсирована закладка в интересах ВМФ России еще четырех ракетоносцев проекта 955А.

Бездоговорное будущее

5 февраля 2021 года истекает срок действия Пражского договора о СНВ, именуемого также договором СНВ-3, после чего, в случае если стороны за оставшееся время не договорятся о пролонгации договора, Россия и США останутся без соглашения, ограничивающего развитие стратегических ядерных сил. Вряд ли стоит полагать, что это приведет к немедленному резкому наращиванию потенциалов с обеих сторон. Свои козыри есть как у Москвы, так и у Вашингтона. Так, если Москва уже располагает линейкой современных серийных ракетных комплексов, то США находятся лишь в начале обновления своих СЯС.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Однако с учетом объективной разницы экономических потенциалов США при желании могут в перспективе создать значительно более многочисленный ядерный арсенал, но с учетом особенностей ядерного оружия смысла это "перенаращивание" иметь не будет — для обеспечения ядерного сдерживания равенство по числу носителей и зарядов не требуется.

Россия, вводя в состав РВСН сразу два новых комплекса — "Сармат" и "Авангард", обладающих повышенным потенциалом прорыва противоракетной обороны, в этих условиях имеет хорошие "торговые" позиции, позволяющие маневрировать в ходе поиска компромисса на переговорах относительно будущих документов о контроле/сокращении СНВ.

Испытание баллистической ракеты "Сармат" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Сокращение как таковое в данных условиях не является самоцелью, особенно учитывая активное развитие неядерных стратегических средств поражения — и в этих условиях наличие новых ракет, гарантирующих прорыв системы ПРО США в ее перспективном облике, дает поле для договоренности о стратегическом сдерживании как таковом, включая сюда как наступательные, так и оборонительные средства и, разумеется, стратегические неядерные системы.

Впрочем, пока даже примерные контуры подобного соглашения еще не ясны. И в этих условиях поддержание и обновление боевого состава стратегических ядерных сил является лучшей гарантией безопасности.

Илья Крамник