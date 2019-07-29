"Россия дала пощечину НАТО": Ту-160 пролетели над Балтикой

В Китае рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве. Эксперты указали, что таким образом Москва просто напомнила Западу, что может нанести ракетно-бомбовый удар по НАТО в любой точке мира.

Во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, прошедших в июне нынешнего года в Балтийском море, два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 напугали военных альянса, сообщило китайское издание Sohu.

Авторы материала полагают, что, направляя свои самолеты к месту маневров альянса, российская сторона хотела продемонстрировать странам-членам блока, что не допустит провокаций у своих границ, передает ФАН.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - говорилось в статье.

Поскольку российские бомбардировщики находились международном воздушном пространстве, страны НАТО не могли ничего предпринять, хотя Дания, Швеция и Финляндия подняли в воздух свои истребители. Но на российских пилотов это не оказало никакого впечатления. По мнению авторов китайского издания, такое поведение стало для стран блока "своеобразной пощечиной".

"Москва просто снова напомнила Западу, что может нанести ракетно-бомбовый удар по НАТО в любой точке мира.

Ту-160 - это самые сильные в мире бомбардировщики. И по поднимаемому весу, и по дальности полетов, и по скорости", - подтвердил ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

В начале нынешней недели корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет Воздушно-космических сил РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Инцидент якобы произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части полуострова. Они являются предметом спора между Сеулом и Токио.

По версии КНШ, три военных самолета РФ и два - китайских ВВС - утром 23 июля вторглись в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Один российский самолет, как передает агентство, при этом дважды нарушил воздушное пространство республики: около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно).

Сообщается, что в ответ на это Южная Корея подняла истребители своих ВВС. Они произвели предупредительные выстрелы, передает НСН.

Агентство уточнило, что это первый подобный случай нарушения корейского воздушного пространства самолетами ВКС РФ.

В Минобороны РФ в ответ на это заявили, что российские ТУ-95МС при полете над Японским морем не нарушали границ других государств.

Еще один инцидент в южнокорейской опознавательной зоне ПВО произошел в середине июня. Тогда

республика также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95,

вошедших в эту территорию.

В середине нынешнего месяца польское издание Gazeta Wyborcza писало, что шведский остров Готланд из стратегического пункта превращается в крепость. По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".

Готланд - это самый большой шведский остров на Балтике. Он находится в 130 км от берегов Латвии и в 330 км от Калининграда.

Он имеет стратегическое значение: именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение российского Балтийского флота, "если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии", подчеркнул польский аналитик.

"Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара", - указали в статье.

Как сообщил журналист, во время учений российская авиация "приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели". Он отметил, что в маневрах принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки.

Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что

Россия якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала конфликта на Украине, чтобы исключить ее из действий на Балтийском море.

В начале этого месяца шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на Готланде из-за напряженности в регионе, якобы созданной Россией. Как сообщает Reuters, новая система, разработанная и построенная фирмой Saab, сменит мобильные зенитные орудия на Готланде.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня заявил, что Москва "Швеции не собирается угрожать".

"Мне кажется, только больной человек может себе представить, что Россия вдруг захочет напасть на Швецию", - сказал российский лидер.

Рафаэль Фахрутдинов