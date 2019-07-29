"Россия дала пощечину НАТО": Ту-160 пролетели над Балтикой
В Китае рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве. Эксперты указали, что таким образом Москва просто напомнила Западу, что может нанести ракетно-бомбовый удар по НАТО в любой точке мира.
Во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, прошедших в июне нынешнего года в Балтийском море, два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 напугали военных альянса, сообщило китайское издание Sohu.
Авторы материала полагают, что, направляя свои самолеты к месту маневров альянса, российская сторона хотела продемонстрировать странам-членам блока, что не допустит провокаций у своих границ, передает ФАН.
"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - говорилось в статье.
Поскольку российские бомбардировщики находились международном воздушном пространстве, страны НАТО не могли ничего предпринять, хотя Дания, Швеция и Финляндия подняли в воздух свои истребители. Но на российских пилотов это не оказало никакого впечатления. По мнению авторов китайского издания, такое поведение стало для стран блока "своеобразной пощечиной".
Ту-160 - это самые сильные в мире бомбардировщики. И по поднимаемому весу, и по дальности полетов, и по скорости", - подтвердил ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
В начале нынешней недели корейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет Воздушно-космических сил РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Инцидент якобы произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части полуострова. Они являются предметом спора между Сеулом и Токио.
По версии КНШ, три военных самолета РФ и два - китайских ВВС - утром 23 июля вторглись в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. Один российский самолет, как передает агентство, при этом дважды нарушил воздушное пространство республики: около 09:00 и 09:30 утра по местному времени (03:00 и 03:30 мск соответственно).
Сообщается, что в ответ на это Южная Корея подняла истребители своих ВВС. Они произвели предупредительные выстрелы, передает НСН.
Агентство уточнило, что это первый подобный случай нарушения корейского воздушного пространства самолетами ВКС РФ.
В Минобороны РФ в ответ на это заявили, что российские ТУ-95МС при полете над Японским морем не нарушали границ других государств.
Еще один инцидент в южнокорейской опознавательной зоне ПВО произошел в середине июня. Тогда
вошедших в эту территорию.
В середине нынешнего месяца польское издание Gazeta Wyborcza писало, что шведский остров Готланд из стратегического пункта превращается в крепость. По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".
Готланд - это самый большой шведский остров на Балтике. Он находится в 130 км от берегов Латвии и в 330 км от Калининграда.
Он имеет стратегическое значение: именно оттуда можно контролировать всю Балтику, а в особенности передвижение российского Балтийского флота, "если бы он захотел начать военные действия против Польши, Дании и Германии", подчеркнул польский аналитик.
"Поэтому в сценариях агрессии СССР неизменно появляется рейд российских десантников на этот остров и исключение его из игры при помощи одного удара", - указали в статье.
Как сообщил журналист, во время учений российская авиация "приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели". Он отметил, что в маневрах принимали участие также стратегические бомбардировщики Tу-22M, несущие ядерные боеголовки.
Велинский, ссылаясь на мнение экспертов, заявил, что
В начале этого месяца шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на Готланде из-за напряженности в регионе, якобы созданной Россией. Как сообщает Reuters, новая система, разработанная и построенная фирмой Saab, сменит мобильные зенитные орудия на Готланде.
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 1 июня заявил, что Москва "Швеции не собирается угрожать".
"Мне кажется, только больной человек может себе представить, что Россия вдруг захочет напасть на Швецию", - сказал российский лидер.
Рафаэль Фахрутдинов
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