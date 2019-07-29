РВСН провели пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр

В Минобороны сообщили, что боевая часть ракеты попала точно в цель

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса "Тополь" с полигона Капустин Яр. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны России.

"26 июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что боевая часть ракеты попала точно в цель. "Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме", - пояснили в Минобороны.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Тополь" с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых условиях боевого применения. Трехступенчатая твердотопливная ракета РТ-2ПМ (индекс по Договору СНВ-1 - РС-12М) разработана в Московском институте теплотехники. Головная часть - моноблочная, мощность - 0,5 Мт. Принята на вооружение 1 декабря 1988 года. Максимальная дальность полета - 10500 км, стартовая масса - 45,1 тонн.