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29.07.2019
Российская газета

Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой

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Источник изображения: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские военные не направляли в Сербию никаких бронетранспортеров. Информацию румынских властей опровергли в министерстве обороны России.

Ранее в прессе появилась информация со ссылкой на власти Румынии. Сообщалось о блокировании и задержании поставок российской бронетехники для Сербии. Якобы было задержано судно, наполненное российскими бронетранспортерами.

"Министерство обороны РФ не направляло судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского судна с бронетранспортерами, - абсолютная ложь", - заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что весь экспорт продукции военного назначения из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества. Все предусмотренные контрактами поставки вооружения и военной техники были осуществлены в согласованные сторонами сроки.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Сербия
Компании
Минoбороны РФ
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