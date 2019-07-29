Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой

Российские военные не направляли в Сербию никаких бронетранспортеров. Информацию румынских властей опровергли в министерстве обороны России.

Ранее в прессе появилась информация со ссылкой на власти Румынии. Сообщалось о блокировании и задержании поставок российской бронетехники для Сербии. Якобы было задержано судно, наполненное российскими бронетранспортерами.

"Министерство обороны РФ не направляло судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского судна с бронетранспортерами, - абсолютная ложь", - заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что весь экспорт продукции военного назначения из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества. Все предусмотренные контрактами поставки вооружения и военной техники были осуществлены в согласованные сторонами сроки.

Иван Петров