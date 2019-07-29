Boeing отозвал заявку на создание новой американской МБР

Американский концерн Boeing вышел из программы создания новой межконтинентальной баллистической ракеты, отозвав свою заявку на объявленный ранее ВВС США тендер. Как пишет Jane’s, корпорацию не устроили условия конкурса на создание МБР.

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Корпорация Boeing отозвала свою заявку на участие в тендере на создание новой МБР, в перспективе призванной заменить устаревшие МБР Minuteman-3. Таким образом, американская компания Northrop Grumman осталась единственным претендентом а разработку ракеты и последующую поставку ее американской армии.

Как ранее сообщалось, ВВС США в середине июля этого года объявили тендер на разработку новой МБР и создание пяти образцов новой ракеты к концу следующего года. Заявки на участие в проекте подали две американские компании - Boeing и Northrop Grumman, - уже получавшие в 2017 году трехлетние контракты на проектирование ракет. Предполагалось, что у ВВС США будет выбор, какую из двух ракет принять на вооружение и заказать ее серийное производство.

Программа ВВС США GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), из которой вышел Boeing, предполагает постепенную замену с 2027 года всех 450 МБР наземного базирования Minuteman-3 и оценивается в 85 млрд. долларов.

Причиной отказа Boeing от участия в программе называют неспособность компании конкурировать с Northrop Grumman на американском рынке твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД). Сообщается, что ранее NG приобрела компанию Orbital ATK, занимающую лидирующее положение среди поставщиков ТТРД.