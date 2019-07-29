Совсем как "Искандеры": Сеул оценил ракеты Северной Кореи

Трамп оценил ракетные пуски КНДР

Ночью 25 июля Пхеньян произвел пуск двух баллистических ракет малой дальности. Они достигли высоты 50 км и упали в Японском море. Одна из них пролетела при этом 430 км, а вторая - 690 км. Будет ли усиливаться ракетная активность КНДР и чем угрожает Ким Чен Ын уже сегодня, - в материале "Газета.Ru".

Почти сразу на боевые стрельбы баллистическими ракетами малой дальности КНДР отреагировал президент США Дональд Трамп, заявивший, что не рассматривает действия Ким Чен Ына как чрезвычайное событие.

В беседе с телеканалом Fox News президент США подчеркнул, что упавшие в Японском море головные части ракет не были оснащены ядерными боезарядами. По мнению Трампа, речь идет о баллистических ракетах малой дальности, и аналогичные запуски в целях испытаний осуществляют многие страны мира.

Между тем, в соседней Республике Корея настроены не столь благодушно.

Сеул обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

Накануне в министерстве обороны Южной Кореи сообщили о совпадении траекторий полета северокорейских изделий с профилем полета ракет "Искандера". Если обычные ракеты малой дальности осуществляют полет сугубо по баллистической траектории, то изделия российского оперативно-тактического комплекса "Искандер" энергично маневрируют на всем протяжении труднопрогнозируемой траектории полета. Особенно активно ракета "Искандера" маневрирует на стартовом и конечном участках полета. На последнем она подходит к цели с высокой (20-30 единиц) перегрузкой, что делает ее малоуязвимой для средств ПРО.

Именно подобные признаки поведения новых ракет Ким Чен Ына зафиксированы южнокорейскими средствами слежения.

Также в Сеуле отказались от ранее объявленных параметров испытательных запусков ракет КНДР. Первоначально предполагалось, что первая северокорейская ракета упала в море на удалении 430 км от точки запуска, а вторая - 690 км. Но дополнительные траекторные измерения, осуществленные радиолокационными средствами РК и США, показали другие результаты, которые пока не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что пусковые установки (возможно, стартовые столы), с помощью которых был осуществлен запуск ракет, дислоцируются на полигоне под городом Вонсап. Также в Сеуле отметили, что аналогичные баллистические ракеты малой дальности в Северной Корее испытывали и в мае этого года.

Как ранее писала "Газета.Ru",

Ким Чен Ын обладает достаточно многочисленным ракетным арсеналом. В частности, на вооружении северокорейской армии имеются межконтинентальные баллистические ракеты типа "Хвасон-15" (Hwasong-15).

Это изделие размещено на самоходном колесном транспортере с девятью осями. Таким образом, это один из вариантов северокорейского ПГРК - подвижного грунтового ракетного комплекса. В основе - шасси грузового автомобиля китайского производства WS51200. КНДР переоборудовала эти закупленные в Китае тягачи в колесные шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Подобных установок в Северной Корее, по оценкам специалистов, всего шесть. Аналитики считают, что в составе стратегических ядерных сил Ким Чен Ына МБР "Хвасон-15" могло бы быть и больше самоходных пусковых установок с МБР на борту, но развитие северокорейских ПГРК сильно ограничивает дефицит китайских многоосных шасси. Пекин был сильно раздражен, узнав, в каких целях используется его шасси WS51200.

Ракета "Хвасон-15" вызывает особенно сильное беспокойство Вашингтона. Дальность ее полета составляет от 10 до 13 тыс. км. Таким образом, она - при запуске с территории КНДР - способно достигать любой точки на континентальной территории США, включая восточное побережье.

Помимо это, Ким Чен Ын располагает мобильными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-14". Эти ракеты несколько меньше по размерам, чем "Хвасон-15". Ракета "Хвасон-14" обладает дальностью стрельбы 6,7-10 тыс. км. После первого успешного запуска именно этой ракеты на КНДР были наложены новые санкции.

Есть у северокорейского лидера и баллистические ракеты средней дальности типа "Хвасон-12". Изделиями этого типа Северная Корея угрожала поразить военные базы США на острове Гуам в августе 2017 года, чем вызвало тогда немалое раздражение США. Дальность стрельбы этих ракет составляет 3,7 - 6 тыс. км. При оснащении ядерными боевыми частями изделия "Хвасон-12" способны пустить на дно непотопляемый авианосец Соединенных Штатов на Тихом океане - остров Гуам.

Кроме этого, в арсенале Пхеньяна имеются баллистические твердотопливные ракеты средней дальности КН-15 (или Pukguksong - 2, "Полярная звезда - 2"). Эти изделия размещены на восьмикатковом гусеничном шасси, представляющем собой удлиненную танковую базу (по всей видимости, на основе шасси выпускаемых в КНДР танков на основе конструкции советского среднего танка Т-62).

Наконец, у Ким Чен Ына есть модернизированная баллистическая ракета малой дальности KN-02. Некоторые аналитики полагают, что в этой ракете чувствуется заметное влияние российского РК 9К270 "Искандер".

KN-02 - тактическая, твердотопливная, одноступенчатая баллистическач ракета малой дальности с дальностью стрельбы примерно 120-220 км, аналог российской ракетной системы "Точка-У".

KN-02 относится к классу ПГРК и запускается с тяжелого шасси МАЗ-630308-224 или -243 с базой 6×4 или 6×6. Эти шасси производятся в КНДР. Может комплектоваться ядерной, химической или обычной боевой частью. Специалисты полагают, что именно эти изделия будут применены в массовом количестве в ходе гипотетического вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Есть основания полагать, что именно радикально модернизированный вариант этого комплекса, получивший новое наименование KN23, с увеличенной дальностью и выполнил боевые стрельбы ночью 25 июля. Иными словами, северокорейские разработчики добились существенного увеличения зоны поражения нового изделия. Помимо этого, по данным южнокорейских и американских средств слежения, новые ракеты Кима обладают повышенными маневренными возможностями.

Так что, несмотря ни на что, северокорейский лидер продолжает нарастающими темпами развивать свои ракетные программы. Нет оснований сомневаться, что интенсивные опытно-конструкторские работы в КНДР продолжаются и по другим классам баллистических ракет.

Что касается опасности испытательных пусков баллистических ракет КНДР для российского Дальнего Востока, то в существующем виде они большой угрозы не представляет. Кроме того, российскими средствами системы предупреждения о ракетном нападении производятся необходимые траекторные измерения. В случае нештатной ситуации, изменения курса и высоты полета ракет Ким Чен Ына и нарушения воздушного пространства России по северокорейским изделиям может быть открыт огонь зенитными ракетными системами С-400, развернутыми на Дальнем Востоке.

Отдел "Армия"