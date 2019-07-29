Совсем как "Искандеры": Сеул оценил ракеты Северной Кореи
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ночью 25 июля Пхеньян произвел пуск двух баллистических ракет малой дальности. Они достигли высоты 50 км и упали в Японском море. Одна из них пролетела при этом 430 км, а вторая - 690 км. Будет ли усиливаться ракетная активность КНДР и чем угрожает Ким Чен Ын уже сегодня, - в материале "Газета.Ru".
Почти сразу на боевые стрельбы баллистическими ракетами малой дальности КНДР отреагировал президент США Дональд Трамп, заявивший, что не рассматривает действия Ким Чен Ына как чрезвычайное событие.
В беседе с телеканалом Fox News президент США подчеркнул, что упавшие в Японском море головные части ракет не были оснащены ядерными боезарядами. По мнению Трампа, речь идет о баллистических ракетах малой дальности, и аналогичные запуски в целях испытаний осуществляют многие страны мира.
Между тем, в соседней Республике Корея настроены не столь благодушно.
Накануне в министерстве обороны Южной Кореи сообщили о совпадении траекторий полета северокорейских изделий с профилем полета ракет "Искандера". Если обычные ракеты малой дальности осуществляют полет сугубо по баллистической траектории, то изделия российского оперативно-тактического комплекса "Искандер" энергично маневрируют на всем протяжении труднопрогнозируемой траектории полета. Особенно активно ракета "Искандера" маневрирует на стартовом и конечном участках полета. На последнем она подходит к цели с высокой (20-30 единиц) перегрузкой, что делает ее малоуязвимой для средств ПРО.
Именно подобные признаки поведения новых ракет Ким Чен Ына зафиксированы южнокорейскими средствами слежения.
Также в Сеуле отказались от ранее объявленных параметров испытательных запусков ракет КНДР. Первоначально предполагалось, что первая северокорейская ракета упала в море на удалении 430 км от точки запуска, а вторая - 690 км. Но дополнительные траекторные измерения, осуществленные радиолокационными средствами РК и США, показали другие результаты, которые пока не озвучиваются.
Ранее сообщалось, что пусковые установки (возможно, стартовые столы), с помощью которых был осуществлен запуск ракет, дислоцируются на полигоне под городом Вонсап. Также в Сеуле отметили, что аналогичные баллистические ракеты малой дальности в Северной Корее испытывали и в мае этого года.
Как ранее писала "Газета.Ru",
Это изделие размещено на самоходном колесном транспортере с девятью осями. Таким образом, это один из вариантов северокорейского ПГРК - подвижного грунтового ракетного комплекса. В основе - шасси грузового автомобиля китайского производства WS51200. КНДР переоборудовала эти закупленные в Китае тягачи в колесные шасси для подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Подобных установок в Северной Корее, по оценкам специалистов, всего шесть. Аналитики считают, что в составе стратегических ядерных сил Ким Чен Ына МБР "Хвасон-15" могло бы быть и больше самоходных пусковых установок с МБР на борту, но развитие северокорейских ПГРК сильно ограничивает дефицит китайских многоосных шасси. Пекин был сильно раздражен, узнав, в каких целях используется его шасси WS51200.
Помимо это, Ким Чен Ын располагает мобильными межконтинентальными баллистическими ракетами "Хвасон-14". Эти ракеты несколько меньше по размерам, чем "Хвасон-15". Ракета "Хвасон-14" обладает дальностью стрельбы 6,7-10 тыс. км. После первого успешного запуска именно этой ракеты на КНДР были наложены новые санкции.
Есть у северокорейского лидера и баллистические ракеты средней дальности типа "Хвасон-12". Изделиями этого типа Северная Корея угрожала поразить военные базы США на острове Гуам в августе 2017 года, чем вызвало тогда немалое раздражение США. Дальность стрельбы этих ракет составляет 3,7 - 6 тыс. км. При оснащении ядерными боевыми частями изделия "Хвасон-12" способны пустить на дно непотопляемый авианосец Соединенных Штатов на Тихом океане - остров Гуам.
Кроме этого, в арсенале Пхеньяна имеются баллистические твердотопливные ракеты средней дальности КН-15 (или Pukguksong - 2, "Полярная звезда - 2"). Эти изделия размещены на восьмикатковом гусеничном шасси, представляющем собой удлиненную танковую базу (по всей видимости, на основе шасси выпускаемых в КНДР танков на основе конструкции советского среднего танка Т-62).
Наконец, у Ким Чен Ына есть модернизированная баллистическая ракета малой дальности KN-02. Некоторые аналитики полагают, что в этой ракете чувствуется заметное влияние российского РК 9К270 "Искандер".
KN-02 относится к классу ПГРК и запускается с тяжелого шасси МАЗ-630308-224 или -243 с базой 6×4 или 6×6. Эти шасси производятся в КНДР. Может комплектоваться ядерной, химической или обычной боевой частью. Специалисты полагают, что именно эти изделия будут применены в массовом количестве в ходе гипотетического вооруженного конфликта на Корейском полуострове.
Есть основания полагать, что именно радикально модернизированный вариант этого комплекса, получивший новое наименование KN23, с увеличенной дальностью и выполнил боевые стрельбы ночью 25 июля. Иными словами, северокорейские разработчики добились существенного увеличения зоны поражения нового изделия. Помимо этого, по данным южнокорейских и американских средств слежения, новые ракеты Кима обладают повышенными маневренными возможностями.
Что касается опасности испытательных пусков баллистических ракет КНДР для российского Дальнего Востока, то в существующем виде они большой угрозы не представляет. Кроме того, российскими средствами системы предупреждения о ракетном нападении производятся необходимые траекторные измерения. В случае нештатной ситуации, изменения курса и высоты полета ракет Ким Чен Ына и нарушения воздушного пространства России по северокорейским изделиям может быть открыт огонь зенитными ракетными системами С-400, развернутыми на Дальнем Востоке.
Отдел "Армия"
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