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29.07.2019
Российская газета

В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета

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Призывник
Призывник оформляет военный билет.
Источник изображения: РИА Новости/Павел Лисицын

В отделы внутренних дел Москвы направляются сотрудники военкоматов для работы с задержанными молодыми людьми. Об этом сообщил "РГ" источник в МВД РФ.

У мужчин, неважно - москвич это или представитель другого региона - они проверят постановку на воинский учет, а нарушителей правил такого учета привлекут к ответственности за (уклонение от военной службы). Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.

Молодых людей до 27 лет, имеющих военные билеты на руках, ждет проверка законности его получения. С этой целью их могут направить на повторное переосвидетельствование, а так же сделать запрос в медучреждения о том, сколько раз по данному заболеванию человек обращался за медпомощью после получения военного билета. После получения такой информации, сообщили корреспонденту "РГ", решение о предоставлении отсрочки от службы в армии может быть отменено. Это не касается тех, у кого отсрочка по категории годности "Д" (инвалидность) и "По семейному положению" (родители на попечении, единственный кормилец, многодетная семья).

Тем, кому нет 18 лет, будет внесена информация в личные дела о дальнейшем предназначении в прохождении военной службы (например, в регионы с более суровыми климатическими условиями).

Сотрудники военкоматов будут тесно взаимодействовать с военно-учетными столами учебных заведений. Они проверят студентов на выполнение требований Устава учебного заведения, посещаемость, качество учебы и т. д.


Анна Полтавцева

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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