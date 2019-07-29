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29.07.2019
ТАСС

Ростех получил в собственность активы 88 ремонтных военных предприятий

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Павильон компании "Ростех"
Павильон компании "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Согласно указу, который подписал Владимир Путин, передачу активов должны осуществить в десятимесячный срок

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации "Ростех" акций ряда авиаремонтных, судоремонтных и спецремонтных предприятий. Документ размещен в пятницу на официальном интерне-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о передаче госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно указу, передача активов должна быть осуществлена в десятимесячный срок. Всего к Ростеху переходят 88 акционерных обществ, занимающихся ремонтом кораблей, судов, авиационной техники, бронемашин, автомобилей и так далее.

В 2013 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что глава госкорпорации Сергей Чемезов в письме министру обороны Сергею Шойгу выразил готовность принять в ее собственность часть активов трех субхолдингов "Оборонсервиса" - "Авиаремонта" (специализируется на авиационной тематике), "Спецремонта" (авто- и бронетехника) и "Ремвооружения" (военная техника и вооружения).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
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