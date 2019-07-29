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29.07.2019
ТАСС

Прототип корабля Starhopper в ходе испытаний взлетел на высоту 20 метров

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космический аппарат Starhopper
космический аппарат Starhopper.
Источник изображения: ©SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что через пару недель аппарат сможет подняться на высоту 200 метров

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Прототип корабля Starhopper компании SpaceX успешно прошел первые летные испытания, поднявшись на высоту около 20 метров во время тестового запуска. Об этом в пятницу сообщил основатель компании Илон Маск.

"Полет Starhopper прошел успешно", - написал предприниматель в Twitter, приложив к своему посту видеозапись, на которой видно, как корабль сначала отрывается от земли, а затем плавно опускается обратно. По оценке портала Spaceflight, прототип Starhopper с двигателем Raptor, работающем на метане и жидком кислороде, взлетел на высоту около 20 метров.

Тестовый полет состоялся в четверг на новом пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас) и продолжался около 15 секунд. "Через одну-две недели Starhopper сможет подняться на высоту 200 метров", - пообещал Маск.

Starhopper, по данным профильного издания Space.com, предназначен для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут проверены инженерные решения, необходимые при строительстве крупного корабля для полета к Марсу Starship, рассчитанного на 100 человек. Прототип изготовлен из легированной стали и имеет диаметр около 9 метров. Во время испытательных полетов на нем установлен один двигатель Raptor, который находится в процессе доработки. В будущем SpaceX планирует ставить на марсианские корабли по три таких двигателя.

Первоначально для корабля был приготовлен головной обтекатель, в результате чего его высота выросла до 39 метров, однако он был поврежден сильными порывами ветра. В ходе дальнейших испытаний корабль будет подниматься на высоту до 5 км и возвращаться на Землю.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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