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29.07.2019
Известия.ru

Российский адмирал "рассекретил" природу "травмирующих зеленых лучей"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко рассказал о том, что так называемые травмирующие зеленые лучи, в применении которых Украина обвинила российскую береговую охрану, — это обычные прожекторы, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов.

По мнению военного, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между двумя странами, и назвал их провокацией.

Кравченко сравнил происходящее с игрой, в которой не знают, чем досадить и что предъявить. "Зеленский борется с тем, что осталось от Порошенко. Худшее, что у него было, перешло нынешней власти. Это помощники Порошенко вредят и Зеленскому, и дружбе Украины и России, разжигая ненависть к России", — отметил Кравченко в эфире НСН в пятницу, 26 июля.

Ранее 26 июля пресс-служба так называемой операции объединенных сил в Донбассе сообщила, что Киев обеспокоен "сеансами освещения зеленым лучом" своих катеров Морской охраны Госпогранслужбы со стороны кораблей береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море. По словам военных, сеансы начинаются с наступлением темноты и продолжаются в течение нескольких минут.

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Страны
Россия
Украина
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