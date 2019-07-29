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29.07.2019
bmpd.livejournal.com

Скандал вокруг австралийско-французского соглашения о постройке 12 подводных лодок

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Министерству обороны Австралии предъявлены обвинения в "противоправном поведении" по факту непредоставления документов по сделке стоимостью 50 млрд австралийских долл. (30 млрд долл. США) между Австралией и французским судостроительным объединением Naval Group о строительстве 12 перспективных неатомных подводных лодок для ВМС Австралии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Изображение перспективной неатомной подводной лодки, предполагаемой к постройке для ВМС Австралии по программе Future Submarine Program (с) Naval Group

Масштабный проект австралийского правительства по строительству подводных лодок находился под пристальным вниманием с момента подписания контракта с французской группой компаний DCNS (ныне Naval Group) в 2016 году. Данный проект был назван крупнейшим оборонным заказом в истории Австралии, при этом ряд политиков страны высказывал опасения относительно несправедливого исключения государственного судостроительного предприятия ASC из участия в работах и возникновения риска потери рабочих мест.

Два года назад бывший сенатор от штата Южная Австралия Ник Ксенофонт, ссылаясь на закон о свободном доступе к информации, обратился с запросом на получение документов, раскрывающих планы DCNS по привлечению к работе над проектом австралийских компаний.

По мнению преемника Ксенофона в парламенте, сенатора Рекса Патрика, данный документ покажет, что Naval Group хотела привлечь предприятия австралийской промышленности и сотрудничать с ASC в строительстве подводных лодок, но встретила сопротивление со стороны правительства Австралии.

В министерстве обороны изначально заявили, что такого документа не существует, позднее, все же признав этот факт, отказались опубликовать материалы. Это побудило сенатора Патрика обратиться в офис государственного уполномоченного по вопросам информации.

Министерство обороны утверждало, что открытие полного доступа к документу нанесет ущерб отношениям Австралии с Францией и может нарушить договор с французским правительством, требующий от обеих стран защиты конфиденциальной информации. Однако уполномоченный по вопросам информации вынес иное заключение. Помимо простого утверждения о том, что раскрытие может нанести ущерб деловым интересам Naval Group и что правительство Франции является крупным акционером судостроительного объединения, министерство обороны не представило каких-либо дополнительных доказательств в поддержку своей позиции. Военному ведомству было предъялвено требование передать полную копию документа в течение 28 дней.

Это уже второй случай нарушения министерством обороны Австралии закона о свободном доступе к информации за последние месяцы. Военное ведомство неправомерно удерживало от сенатора Рекса Патрика дневник бывшего главнокомандующего ВМС Австралии и получило приказ передать документ в мае этого года. Патрик отмечает, что минобороны откладывало запросы на получение информации до тех пор, пока она не теряла своей актуальности. Запрос на информацию о подводных лодках был впервые подан в мае 2017 года и по нему до сих пор не получен полноценный ответ.

В настоящее время корпорация ASC играет ограниченную роль в проекте строительства подводных лодок, взаимодействуя с Naval Group по вопросам подготовки кадров, обучения технике безопасности на производстве, а также цепочки поставок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Франция
Компании
DCNS
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