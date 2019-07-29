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29.07.2019
WarSpot

Выйти за "пределы человеческой выносливости"

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Источник изображения: warspot.ru

Компания BAE Systems предлагает облегчить работу британских моряков. Вчера, 25 июля, портал navaltoday.com сообщил о том, что в Великобритании завершились испытания опытного образца беспилотной патрульный лодки Pacific 950.

В BAE Systems указывают, что Pacific 950 является продолжением линейки беспилотных лодок типа Pacific. Если предыдущие модели разрабатывались для разведывательных операций, то Pacific 950 – первый образец, несущий вооружение.

Инфографика о Pacific 950.

Источник изображения: navaltoday.com

"Технологии автономности позволят военно-морским силам выйти за пределы человеческой выносливости с беспилотными судами, которые могут путешествовать дальше, дольше и в более неблагоприятных условиях", — рассказали в пресс-службе BAE Systems.

Согласно техническому описанию, Pacific 950 сможет до 10 суток вести автономное патрулирование либо преодолевать до 300 миль в режиме преследования, развивая скорость до 45 узлов. Вооружение каркасной надувной лодки состоит из дистанционно управляемого боевого модуля с 12,7-мм пулемётом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
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