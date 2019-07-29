Le Monde (Франция): как Франция собирается милитаризировать свою космическую доктрину

В ответ на действия США и Китая Франция формирует политику активной, но не наступательной обороны в космосе. Армия хочет получить независимость в проведении военных космических операций. Один из основных пунктов стратегии — защита французских спутников с помощью лазерного оружия. Париж признает отставание в сфере высокоэнергетических лазеров и намерен принять меры.

Новое оружие на орбите, объединенное командование, прямой контроль военных над спутниками… "Космическая оборонная стратегия", которую представила 25 июля в Лионе министр обороны Флоранс Парли (Florence Parly), открыто вводит Францию в новые конфликтные отношения в космосе. "Мы будем защищать наши спутники, в том числе активным образом", - заявил президент Эммануэль Макрон 13 июля, подписывая новую национальную доктрину.

Космос рассматривается как новый источник угроз и, следовательно, сфера военных программ. В результате армия нацелена на повышение операционной готовности с учетом того, что такие державы как США, Россия и Китай уже вышли вперед. "Пока наши соседи меняли природу космоса, что сделали мы? Почти ничего. В любом случае, недостаточно", - отметила Флоранс Парли во время визита в Национальный центр космических исследований в сентябре 2018 года. Уничтожив спутник ракетой 27 марта 2019 года, Индия заявила о присоединении к клубу космических держав и вызвала тем самым серьезные опасения.

Министр описала "горизонт" программы: "Идентифицировать и установить недружественные или враждебные действия в окружении наших спутников, продолжить разработку средств поддержки операций, защитить наши космические средства и подавить желание наших противников нанести им ущерб".

Франция говорит, что придерживается договора 1967 года, который запрещает размещение оружия массового поражения. Источник в окружении министра называет его "тотемом". "Тем не менее договор не запрещает легитимную самооборону и милитаризацию, которая заключается в использовании военных спутников, а также размещение оружия на орбите, - добавляет источник. - Обновление французской доктрины предполагает формирование арсенала".

Так, Париж признает "отставание" в сфере высокоэнергетических лазеров, которые применяются для ослепления спутников. Национальное бюро аэрокосмических исследований разрабатывает эту технологию в европейских рамках, но ее реализация займет еще несколько лет. Кроме того, в представленной в четверг стратегии указывается следующее:

"Наши возможности в электромагнитной сфере в настоящий момент находятся под серьезной угрозой со стороны потенциальных противников, которые вложили большие средства в технологии постановки помех и создания обманок, что может отразиться на нашем потенциале во всех средах, на суше, в воздухе, на море и в космосе".

Реагирование

"Объединенное, вертикальное и прозрачное". Новое военное космическое командование будет сформировано 1 сентября в Тулузе в рамках ВВС. Новая доктрина предполагает трехуровневую систему ответа на нападение, которая достаточно туманна, чтобы обладать сдерживающей силой:

- Прежде всего, "Франция оставляет за собой право принять ответные меры в случае недружественного шага".

- Далее, "в ответ на незаконное действие она может принять контрмеры с целью положить ему конец" в "необходимых и пропорциональных масштабах".

- Наконец, "в случае вооруженной агрессии в космосе Франция может воспользоваться легитимным правом на самооборону. Подразумевается, что речь может идти о разрушении космических или наземных объектов противника.

Главная задача в настоящий момент - установить масштабы агрессии, которые находятся ниже порога начала конфликта, по примеру того, что происходит в киберпространстве. На вопрос о том, как Париж собирается реагировать на действия вроде шпионажа за франко-итальянским спутником Athena-Fidus со стороны российского аппарата (Флоранс Парли говорила об этом в 2018 году), в министерстве ответили: "Это секретная информация". Кроме того, отмечалось, что военные спутники связи Syracuse будут в ближайшее время оборудованы камерами, "а в будущем - средствами самообороны, такими как ослепляющие лазеры или даже пулеметы, способные уничтожить солнечные батареи приближающегося спутника". На редкость воинственный настрой.

Париж говорит, что этой "активной обороной" смогут воспользоваться "представляющие интерес для национальной безопасности" коммерческие спутники и те аппараты, которые она делит с союзниками (в частности это касается европейской системы позиционирования Galileo). Не исключено, что недавние неполадки из-за сбоя атомных часов в наземных объектах являются результатом атаки.

Военная программа на 2019-2025 годы выделяет 3,6 миллиарда евро на обновление существующих спутников: оптических (Musis/CSO), электромагнитных (Ceres) и телекоммуникационных (Syracuse-4). На новые средства будет направлена более скромная сумма: 700 миллионов евро на исследования до 2025 года. Министерство призывает "расширить сотрудничество" с главными партнерами, Германией и Италией. Как бы то ни было, предприятия считают европейские инвестиции совершенно недостаточными в условиях конкуренции со стороны США и Китая.

Учитывая, что в скором времени число объектов на орбите возрастет с 2 000 до 8 000, наблюдение входит в число приоритетных задач. Министерство сообщило, что будет рассматривать проекты наблюдательных наноспутников с системами самообороны, реактивных аппаратов для ответа на потенциальное нападение на спутники и логистических средств. Армия должна получить спутник-разведчик и дополнительные средства земного наблюдения. Уже было принято решение по развитию прототипов GEOTracker Ariane Group на высокой орбите. Спутниковый радар Graves может быть дополнен оптическими средствами на низкой орбите. Рассматривается также прототип радара дальнего радиуса действия для системы противоракетной обороны.

"Достойные доверия операторы"

Данная стратегия представляет собой поворот в политике. Армия хочет получить "независимость в проведении военных космических операций" с использованием спутников, и это подразумевает, что "министерство должно стать военным оператором", - говорит Флоранс Парли. "Армия отберет "достойных доверия операторов" из частного сектора, которые запускают тысячи спутников и занимаются обработкой данных.

Принятый в 2008 году закон, который подразумевает предварительное согласие гражданского ведомства на операции в космосе, "будет изменен в ближайшие месяцы". "Мы продолжим совместную работу с Национальным центром космических исследований, но в тот день, когда нам потребуется провести операции, действовать должны военные", - говорят в Министерстве. В настоящий момент реакция в случае тревоги занимает слишком много времени, порядка десяти часов, как указали в вышедшем в начале года докладе депутаты Оливье Бешт (Olivier Becht) и Стефан Тромпий (Stéphane Trompille). "В Национальный центр космических исследований будет направлена группа военных для обучения проведению маневров спутников", - подчеркнули в Министерстве.

"Речь идет о несуществующих в настоящий момент военных операциях. Они должны быть кодифицированы, и Национальный центр космических исследований не может провести эту работу", - говорит глава центра Жан-Ив Ле Галль (Jean-Yves Le Gall). Центр уже работает под руководством Минобороны. "Мы уже 30 лет разрабатываем двойную программу в сфере космической оборонной политики, и Национальный центр космических исследований предлагает Министерству обороны набор инструментов, - продолжает Жан-Ив Ле Галль. - Мы уже занимались космической оборонной политикой, сами того не подозревая, как господин Журден прозой. Сейчас же мы переходим на гораздо более структурированный режим работы".

Натали Гибер (Nathalie Guibert)