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29.07.2019
Российская газета

В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

До конца нынешнего года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов после завершения совещания по развитию соответствующих технологий.

По словам заместителя главы правительства РФ, дизайн-центр примет участие в разработке современной аппаратуры и электронно-компонентной базы как в области цифровой, так и СВЧ-техники. Это относится к технологиям искусственных нейронных сетей в интересах обороны и безопасности.

Искусственный интеллект найдет применение в системах разведки, управления и высокоточном оружии.

"Без этого направления немыслимо развитие современных образцов вооружения", - отметил вице-премьер.

Планируется, что будущий дизайн-центр будет работать в тесном взаимодействии с другими аналогичными структурами отечественных разработчиков микроэлектроники.


Ирина Белова (Краснодарский край)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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AI
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