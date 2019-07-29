Войти
29.07.2019
Известия.ru

3D-модель атомного крейсера "Петр Великий"

239
0
0
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
Источник изображения: © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — четвертый корабль проекта 1144 "Орлан" является самым крупным и на сегодняшний день единственным в мире неавианесущим боевым кораблем, оснащенный ядерной энергетической установкой.



"Петр Великий" относится к атомным ракетным крейсерам 3-го поколения, которые предназначены для уничтожения крупных надводных целей вероятного противника(как одиночных, так и групповых), защиты соединений флота от атак подводных лодок и атак с воздуха в удаленных районах мирового океана.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" обладает стандартным водоизмещением в 23 750 т. Высота корабля равна 59 м от уровня основной плоскости. Главная энергетическая установка крейсера — атомная с двумя ядерными реакторами на быстрых нейтронах. Общая мощность установки — 600 МВт, также имеются два главных турбозубчатых агрегата (ГТЗА) мощностью по 70 000 л.с. каждый.

Основным вооружением ракетного крейсера является противокорабельный ракетный комплекс "Гранит" ("НПО Машиностроения"). На крейсере также имеются 20 пусковых установок СМ-233 с усовершенствованными высокоточными крылатыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Гранит
Пётр Великий
Компании
НПО машиностроения
Проекты
1144 Орлан
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
27.12.2017
Титаны атомного флота
06.05.2013
Логика китайской морской стены
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
24.11.2010
Момент истины для «убийц авианосцев»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 02:52
  • 175
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 29.07 02:35
  • 13
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 29.07 01:05
  • 1
Бить первым: новые корветы получат уникальные радары
  • 29.07 00:32
  • 7
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 29.07 00:02
  • 10
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 28.07 22:51
  • 41
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 28.07 22:26
  • 18
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 28.07 19:59
  • 108
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 28.07 17:51
  • 4
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
  • 28.07 17:20
  • 12
Спецназ ЦВО получил новую версию "Тигров-М СпН" с 5 классом защиты
  • 28.07 15:54
  • 14
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 28.07 14:55
  • 2
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 28.07 12:24
  • 58
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 28.07 09:04
  • 1
Иран официально заявил что захватил танкер
  • 28.07 00:32
  • 22
Франция похвасталась "летающим солдатом"