3D-модель атомного крейсера "Петр Великий"

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — четвертый корабль проекта 1144 "Орлан" является самым крупным и на сегодняшний день единственным в мире неавианесущим боевым кораблем, оснащенный ядерной энергетической установкой.

"Петр Великий" относится к атомным ракетным крейсерам 3-го поколения, которые предназначены для уничтожения крупных надводных целей вероятного противника(как одиночных, так и групповых), защиты соединений флота от атак подводных лодок и атак с воздуха в удаленных районах мирового океана.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" обладает стандартным водоизмещением в 23 750 т. Высота корабля равна 59 м от уровня основной плоскости. Главная энергетическая установка крейсера — атомная с двумя ядерными реакторами на быстрых нейтронах. Общая мощность установки — 600 МВт, также имеются два главных турбозубчатых агрегата (ГТЗА) мощностью по 70 000 л.с. каждый.

Основным вооружением ракетного крейсера является противокорабельный ракетный комплекс "Гранит" ("НПО Машиностроения"). На крейсере также имеются 20 пусковых установок СМ-233 с усовершенствованными высокоточными крылатыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит".