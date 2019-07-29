ВМС США сбили свой беспилотник с "помощью" российской системы РЭБ

Авторитет американских ВМС после инцидента в Ормузском проливе, когда десантный корабль USS Boxer сбил свой беспилотник, заметно упал. История вокруг этого события продолжает обрастать подробностями и слухами.

Ранее портал Free News сообщал, что Иран уничтожил разведывательный БПЛА США. В Вашингтоне попытались дать достойный ответ, продемонстрировав адекватный шаг, и в результате "сели в лужу". Президент США Дональд Трамп, не удосужившись проверить предоставленную информацию, поспешил сообщить на весь мир, что ПВО USS Boxer сшиб иранский дрон.

В свою очередь, Тегеран опроверг данное утверждение, представив доказательства, что их БПЛА невредим, в то время, как американцы сбили свой собственный дрон.

Если иранцы продемонстрировали обломки сбитого ими беспилотника, то Трамп предложил сомневающимся лицам искать соответствующие остатки на дне моря. Правда, обосновал он это не в кругу экспертов, а на конференции школьников старших классов Turning Point USA.

В свою очередь разведслужбы Великобритании выражают мнение, что БПЛА действительно принадлежал ВМС США и был сбит ошибочно. Скорее всего, считают в МИ-6, в его работу вмешались российские системы РЭБ, расположенные в Сирии, которые подменили идентификатор в системе опознавания, из-за чего система ПВО USS Boxer перепутала его с иранским беспилотником.