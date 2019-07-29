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29.07.2019
Lenta.ru

Дозаправка F-35B над Атлантикой попала на видео

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@OC207Sqn / Twitter

Воздушная дозаправка истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II при помощи самолета A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) над Атлантическим океаном попала на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала 207-я эскадрилья Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

Как уточняет The Aviationist, трансатлантический перелет шести F-35B Lightning II из авиабазы Бофорт (Южная Каролина) Корпуса морской пехоты (КМП) США на базу Мархам (Восточная Англия) Королевских ВВС Великобритании в сопровождении двух A330 MRTT занял около 14 часов, в ходе которого каждый истребитель (на случай возникновения непредвиденных ситуаций) дозаправлялся по восемь раз.

В октябре 2018 года F-35B Lightning II на авианосце Королевского Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании Queen Elizabeth впервые успешно совершил вертикальную посадку с пробегом.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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