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29.07.2019
Газета.ru

Очередная вылазка: американцы следят за Крымом

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Источник изображения: gazeta.ru

Американские самолеты и беспилотник провели разведку рядом с Крымом

Американские летательные аппараты в очередной раз провели разведку у берегов Крыма. Такие операции Вашингтон осуществляет регулярно. И хотя российская сторона неоднократно призывала американцев отказаться от подобных полетов, США продолжают мониторить ситуацию в этом районе.

Три американских летательных аппарата провели разведывательные полеты у берегов Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.



По его сведениям, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. После этого его заметили у черноморского побережья России.

Полет проходил на высоте более девяти км на скорости 869 км/ч.

Через пять минут после него с итальянской авиабазы также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. Дрон провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем направился к берегам Крыма. Он несколько раз облетел границы полуострова и закончил миссию в 21:40 мск, после чего отправился на аэродром базирования.

Помимо них, в 17:35 с полигона Сигонелла взлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002. Он приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря, и в 17:43 мск на 38 км приблизился к береговой линии в районе Витино. Самолет курсировал в этом районе более трех часов.

Такие вылазки американских военных самолетов к берегам Крыма происходят регулярно. Об очередных разведывательных полетах военных самолетов США у берегов Крыма PlaneRadar сообщил 24 июня в своем твиттере.

Согласно информации ресурса, разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk вылетел с базы Сигонелла 23 июня в 07:40 мск. С 12:25 до 16:00 он вел разведку над линией разграничения в Донбассе, а затем приступил к мониторингу ситуации вдоль российского побережья Черного моря.

Через некоторое время над этой акваторией заметили противолодочный P-8A Poseidon, который также вылетел с Сигонеллы. Он летел на высоте почти восемь км со скоростью 792,5 км/ч.

В 20:55 он провел патрулирование в 32 км от береговой линии Севастополя, а через полтора час, закончив работу, вернулся на аэродром базирования.

В начале прошлого месяца PlaneRadar также написал в своем твиттере, что сразу несколько американских самолетов-разведчиков совершили полеты вдоль российских границ. Разведку осуществлял патрульный самолет ВМС США Lockheed ЕР-3Е Aries II, который вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Он миновал российский полуостров и долетел примерно до Новороссийска, после чего развернулся. Впоследствии он сделал еще несколько кругов в районе Севастополя.

В том же районе в то время летал и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он тоже вылетел с авиабазы на Крите.

У западных границ России полет тогда же совершал стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с Сигонеллы. Он изучал Псковскую и Ленинградскую области, находясь на территории Латвии и Эстонии.

Акваторию Черного моря, тем временем, патрулировал противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Регулярные полеты американских беспилотников у российских границ вызвали беспокойство депутата парламента Крыма Ивана Шонуса. "Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений. Властям США пора уже прекратить слежку за российским полуостровом и переключиться на охрану своих границ", - сказал он РИА "Новости".

С таким же призывом к США неоднократно обращались и в самом Минобороны России, как, например, это было в январе прошлого года.

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как отметили в министерстве, если для американских летчиков осознание факта присоединения Крыма к России "является причиной депрессий и фобий", им стоит в будущем исключить маршруты подобных полетов у российских границ. В противном случае можно вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения.

Но представитель комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи в ответ на это заявил, что

Вашингтон продолжит совершать полеты в международном воздушном пространстве - в том числе над нейтральными водами Черного моря.

"Мы летаем над Черным морем, а Черное море - это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", - пояснил он.

Впрочем, министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что опасаться этого не стоит, поскольку уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность государства и играет важнейшую роль в обеспечении его безопасности.


Кристина Сизова

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