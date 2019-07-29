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29.07.2019
ЦАМТО

Министры обороны России и Молдавии обсудили в Москве перспективы военного и военно-технического сотрудничества

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Сергей Шойгу и Павел Войку
Сергей Шойгу и Павел Войку.
Источник изображения: Facebook

ЦАМТО, 26 июля. Министры обороны России и Молдавии генерал армии Сергей Шойгу и Павел Войку на переговорах в Москве обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное – на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, нашего сотрудничества в военной и в военно-технической сфере", – заявил Сергей Шойгу, открывая встречу с Павлом Войку.

Глава российского военного ведомства поздравил своего коллегу с недавним назначением на должность министра обороны Молдавии, отметив, что рад возможности лично познакомиться с ним.

"Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены. Естественно, есть много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения", – сказал Сергей Шойгу.

В свою очередь, Павел Войку подчеркнул, что "Россия является надежным союзником для Молдовы".

"Для нас это очень важно. И на сегодняшний день для нас тоже важно сохранить стабильность и крепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то", – подчеркнул он.

Павел Войку выразил признательность и благодарность руководству России "за оказанную помощь в деблокировании политического кризиса, который был в Молдове в начале июня".

Он также отметил, что Россия стала первой страной, которая признала нынешнее правительство Молдавии "и тем самым еще раз доказала, что является надежным союзником для республики".

Павел Войку назначен на должность министра обороны 8 июня 2019 года указом президента Молдавии Игоря Додона.

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Страны
Молдавия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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