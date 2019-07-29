Сингапур снимает с вооружения устаревшие заправщики KC-135R

ЦАМТО, 26 июля. Сингапур снимает с вооружения самолеты-заправщики KC-135R в связи с поставками новых многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT группы Airbus.

Отвечая на вопрос Defense News о том, что ВВС Республики Сингапур собираются делать с четырьмя самолетами KC-135R, Министерство обороны заявило, что "планы списания разрабатываются, и соответствующие разрешения будут запрошены в рамках действующих нормативно-правовых актов".

По данным источников Defense News, по крайней мере, один потенциальный заказчик выразил заинтересованность в приобретении сингапурских самолетов. Поскольку KC-135 были произведены в США, любая форма их передачи третьим странам или утилизация должна быть одобрена американским правительством.

Министерство сообщило, что количество KC-135R будет постепенно сокращаться по мере принятия на вооружение самолетов A-330 MRTT. Тем не менее, несколько источников сообщили Defense News, что полеты KC-135R прекращены с конца июня, а церемонии их снятия с вооружения должна состояться в июле.

В середине 1990-х гг. ВВС Сингапура приобрели четыре KC-135A из состава ВВС США, которые хранились на "кладбище самолетов" в Аризоне. Самолеты были модифицированы до стандарта KC-135R с более мощными двигателями, а также оборудованы новым комплектом авионики и "стеклянной кабиной". Четыре самолета, произведенные в период 1959-1963 гг., поступили на вооружение ВВС Сингапура в 1999 году.

По имеющимся данным, устаревшие заправщики снимаются с вооружения после прибытия в Сингапур четырех из шести заказанных в 2014 году многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT. Помимо Сингапура, KC-135 все еще состоят на вооружении ВВС США, Франции, Турции и Чили.