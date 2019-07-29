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29.07.2019
Военное обозрение

Иран провёл испытания баллистической ракеты средней дальности "Шахаб-3"

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На фоне обострения обстановки в районе Персидского и Ормузского проливов, Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в администрации президента США.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По данным телеканала запуск ракеты "Шахаб-3" прошел успешно. Она была запущена в ночь с 24 на 25 июля из южной части Ирана и пролетев около 960 км, упала в в северной части страны в районе пустыни недалеко от Тегерана.

Мы знаем о сообщениях о снаряде, запущенном из Ирана, и в настоящее время не имеем никаких дальнейших комментариев

- приводит Fox News высказывание чиновника администрации президента США.

В Белом доме заявили, что запуск ракеты был испытательным и не угрожает американским военным базам на Ближнем Востоке, а также судоходству в данном районе. По данным разведки США, иранцы работают над повышением дальности полета и точности поражения ракеты.

"Шахаб-3" (перс. Метеор) — иранская баллистическая ракета средней дальности, изначально шахтного базирования с максимальной дальностью полета 1300 км, разработанная на основе северокорейской баллистической ракеты "Нодон". Производство ракеты было налажено в Иране с помощью КНДР в конце 90-х годов. Работы по модернизации и модификации ракет "Шахаб- 3" позволили повысить точность и дальность ракет и привели к созданию новой ракеты, получившей название "Гадр", дальность которой уже приближается к 2000 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
США
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