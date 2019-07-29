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29.07.2019
Lenta.ru

Американскому стратегическому бомбардировщику B-21 назначили дату полета

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Источник изображения: Изображение: Northrop Grumman

Первый полет американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider состоится 3 декабря 2021 года, передает Air Force Magazine заявление вице-начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Стефана Уилсона.

Кроме касающихся B-21 Raider сроков, военный рассказал о планах по обновлению двигателей стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, а также возможности совместного использования B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

Говоря о необходимом ВВС количестве B-21 Raider, Уилсон отметил, что конкретное число стратегических бомбардировщиков будет определено позднее, поскольку еще не принято решение о том, будут ли в 2030-х годах выведены все B-1 Lancer и B-2 Spirit или только какая-то их часть.

Тем не менее вице-начальник штаба заверил, что потребуется не менее ста единиц B-21 Raider, а ВВС не будут одновременно эксплуатировать четыре различных модели стратегических бомбардировщиков. Согласно Уилсону, военные больше не планируют больше закупать B-52 Stratofortress.

В декабре 2017 года сообщалось, что необычная активность в районе Зоны 51, секретной военной базе в Неваде, обнаруженная энтузиастами, может свидетельствовать об испытаниях разрабатываемого B-21 Raider.

B-21 Raider создается компанией Northrop Grumman. Самолет станет первым американским тяжелым бомбардировщиком за последние 30 лет. Стоимость одного такого летательного аппарата превышает полмиллиарда долларов. Характеристики бомбардировщика не раскрываются, однако известно, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) противника, строится по аэродинамической схеме летающего крыла, получит стелс-покрытие, будет способен совершать протяженные перелеты и и станет носителем термоядерного оружия.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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