Маск выложил видео "прыжка" прототипа космического корабля Starship

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео "прыжка" прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.

Вертикальные тестовые полеты Starhopper проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика (штат Техас).

На кадрах, снятых с дрона, видно, как прототип Starship с работающим кислородно-метановым двигателем Raptor, медленно поднимается над Землей, потом так же медленно опускается.

Маск написал, что полет прошел успешно и шутливо добавил, что "водокачки могут летать".

У прототипа Starhopper такой же диаметр, как и у будущего корабля Starship, но в длину он меньше.

Космический корабль Starship для межпланетных полетов также будет одновременно являться и второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которые создает компания SpaceX.

17 июля Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship загорелся во время испытаний двигателя, сообщает телеканал "360". Пламя не повредило обшивку из высокопрочной стали.