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29.07.2019
Газета.ru

"Светят зеленым лучом": Украина пожаловалась на Россию

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Источник изображения: gazeta.ru

Украинские пограничники просят Россию убрать зеленый луч

Государственная пограничная служба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что корабли ФСБ якобы два дня подряд по вечерам светили ослепляющим зеленым лучом в сторону украинских военных. Как подчеркнули в ведомстве, подобные действия могут привести к травмированию пограничников.



Ослепляющий зеленый луч, согласно заявлению Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), был применен против пограничников в Азовском море. В ГПСУ утверждают, что луч исходил с российской стороны.

По данным ведомства, зеленый луч якобы используют корабли береговой охраны ФСБ России. "Сеансы освещения продолжаются по несколько минут, происходит осветление катеров", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инциденты происходили на протяжении двух вечеров подряд. Никто из личного состава ГПСУ травмирован не был. Украинская техника также не пострадала. Тем не менее, в ведомстве заявили, что подобные "явления" могут привести к травмам военнослужащих, поэтому были приняты "соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала".

О "провокациях" было доложено в территориальные подразделения Военной прокуратуры Украины, Национальной полиции и Службы безопасности (СБУ).

Как сообщает НСН, в феврале 2019 года украинские пограничники заявляли, что ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) якобы проводили "испытания лазерного оружия".

В ГПСУ утверждали, что видели в небе некие вспышки светло-фиолетового цвета, происходившие с периодичностью раз в две-три минуты. Представители ЛНР в ответ на эти обвинения посоветовали украинским пограничникам прекратить распространять фейки.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно "Норд". В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия Киева как "морской терроризм" и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян "незаконными", а также заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Курьезная ситуация сложилась после того, как в Мариуполе украинские власти арестовали сухогруз Comet, шедший с грузом металлоконструкций из России в Бельгию. Произведены конструкции были на Алчевском комбинате в самопровозглашенной ЛНР. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил привлечь всех причастных к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

При этом большинство членов команды сухогруза Comet оказались украинцами.

В середине ноября 2018 года стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. Корабли находились в портах Бердянска и Мариуполя.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", - сообщили в госпогранслужбе Украины. Отмечается, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточняется, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.

Спустя 10 дней два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир ВМС Украины "Яны Капу" вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. 24 украинских моряка (в их числе два сотрудника СБУ) сейчас находятся в заключении в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в нарушении госграницы.

Украина продолжает милитаризацию Азовского моря. В конце июня, передает ФАН, Военно-морские силы Украины (ВМСУ) и катера морской охраны пограничной службы провели совместные учения в водах этой акватории.

По данным издания, корабли и катера отрабатывали совместную стрельбу по морской цели и предоставление помощи катеру без хода. Кроме того, были проведены задержания кораблей условного противника и силовой захват судна-нарушителя.


Иван Апулеев

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Страны
Бельгия
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
Военные учения
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