ВС Филиппин оценивают возможность покупки в США вертолетов CH-47 "Чинук"

ЦАМТО, 26 июля. По заявлению посла Филиппин в США Жозе Мануэля Ромуальдеса, Манила заинтересована в покупке новых американских вертолетов.

Как сообщает ABS-CBN News со ссылкой на заявление посла, Вашингтон предлагает ВС Филиппин и другую вертолетную технику, помимо S-70i "Блэк Хок" компании Sikorsky, которые были приобретены ранее. В частности, США предложили поставку тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук". По мнению посла, закупки ВиВТ в США позволят повысить возможности ВС Филиппин при проведении боевых операций, операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также перевозке войск и грузов.

По заявлению Ж.Ромуальдеса, командование ВС Филиппин предпочитает покупку техники американского производства не потому, что имеет что-то против ВиВТ российского или китайского производства, а в целях обеспечения оперативной совместимости.

Как сообщал ЦАМТО, весной 2019 года МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок". Стоимость продажи составила около 12,67 млрд. филлипинских песо (около 240 млн. долл.). Планируется, что они будут поставлены ВВС Филиппин партиями, начиная с третьего квартала 2020 года.

При этом власти страны отказались от приобретения более дешевых российских машин из опасения попасть под санкции, связанные с принятым в США законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).