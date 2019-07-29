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29.07.2019
ТАСС

Рогозин рассказал о возможном методе получения порошков для 3D-печати в космосе

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Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Глава Роскосмоса предположил, что аддитивный порошок можно будет получать из деталей корабля

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу предположил, что аддитивный порошок для 3D-печати в космосе можно получать из отдельных деталей корабля.

"Где брать порошки? Видимо, методом поедания части корабля, которая может разлагаться на аддитивный порошок", - рассказал Рогозин во время посещения ЦНИИмаш.

По его словам, для полетов в дальний космос должна быть "возможность ремонта отдельных изделий", в том числе с использованием 3D-принтеров и аддитивных технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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