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29.07.2019
ТАСС

Рогозин: негативные публикации в адрес Роскосмоса и отрасли стоили около $2 млн

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава госкорпорации считает, что такие публикации нужны людям, которые "сводят счеты" за свои собственные ошибки

КОРОЛЕВ /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты оценили расходы на негативные публикации в адрес генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и отрасли в целом в $2 млн. Об этом сообщил глава госкорпорации в пятницу в ЦНИИмаш.

"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое <...> Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его. И, как корова языком слизнула, - все исчезло. На публикации этого всего негатива, наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, такие публикации нужны людям, которые "сводят счеты, в том числе личные, за свои собственные ошибки, у кого накоплены обиды".

При этом Рогозин подчеркнул, что на Восточном ему пришлось инициировать посадку 40 человек. Гендиректор пояснил, что эти люди вкладывали украденные деньги в публикации СМИ "для дискредитации отрасли в целом" и его лично.

В декабре 2018 года официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что российские и зарубежные СМИ запустили информационную кампанию против госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
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