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29.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Москве высмеяли обращение Госдепа к Турции с просьбой не использовать С-400

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Источник изображения: Kevin Lamarque/Reuters

"Это просто смешно – турки потратили 2,5 млрд долларов, купили комплексы С-400, а США им говорят: а вы не пользуйтесь, пусть это останется дорогой бесполезной игрушкой", – сказал сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал обращение главы Госдепа Майкла Помпео к Турции: Вашингтон не хочет, чтобы Анкара вводила в строй С-400.

"Конечно – американцы за эти деньги предлагали им два дивизиона ЗРК, а мы – четыре. Теперь они "советуют" туркам не пользоваться нашими комплексами", – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил: Вашингтон хочет, чтобы Анкара не вводила в строй российские ЗРК С-400. США "предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй", передает РИА "Новости" слова госсекретаря. Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, как по просьбе Дональда Трампа обратился к главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу с аналогичным призывом.

"Конечно, Турция не учтет американские "предпочтения", расставит полученные от России дивизионы ЗРК и гарантировано обеспечит свое прикрытие", – прогнозирует сенатор Клинцевич.

Качество приобретаемого оружия на порядок превышает возможности американских систем Patriot, которыми США пытались снабдить Турцию, отметил собеседник. "Сегодня все, кто хоть немножко знаком с военным делом, с вооружением, понимают, что приобретение ведущей страной НАТО российских комплексов ПВО – это такая реклама, с которой американцам уже не справиться", – заметил Клинцевич. Американцам же остается просить турок: "Ну ладно, мы вас простим, но вы хотя бы не пользуйтесь", добавил собеседник.

Накануне газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о том, что Вашингтон, очевидно, не станет вводить санкции против Турции за покупку Анкарой систем С-400. По мнению экспертов, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Соединенных Штатов. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия.


Иван Абакумов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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